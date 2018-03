Yamaha XJR1300 by deBolex Engineering | la special che fa battere il cuore

gqitalia

(Di martedì 20 marzo 2018) Cosa deve saper fare una moto? Deve saper emozionare. È questo il suo mestiere! Chiunque vi dica il contrario mente, sapendo di mentire. Non esiste pressoché nessuna motivazione per cui abbia razionalmente senso acquistarne una: non per l’agilità (esistono gli scooter, stessa capacità di districarsi nel traffico, con più protettività), non per le prestazioni (nessuna moto è in grado di avere un ingresso e una percorrenza di curva paragonabile a quella di un’automobile sportiva), non per la comodità (be’, questo non c’è bisogno di spiegarlo). La moto è un oggetto completamente irrazionale, che ha come unico scopo, quello di faril. Sul come farlo, esistono – poi – varie possibilità. C’è chi si emoziona con velocità da urlo, chi scorrazzando in coppia fino a Capo Nord e chi ha bisogno di “cacciare” un sorriso, ogni volta ...