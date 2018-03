Xiaomi Miui 9 5 arriverà su 30 dispositivi | ecco la lista e le date

Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta : La nuova MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX introduce le gesture a schermo pieno, una funzione ripresa da quella di iPhone X e già vista nei dispositivi con schermo 18:9 del produttore cinese. L'articolo Anche Xiaomi Mi MIX riceve le gesture a schermo pieno con MIUI 9 Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Note 2 riceve Android 8.0 Oreo con MIUI 9 Global Beta 8.2.1 : Xiaomi Mi Note 2 sta ricevendo ufficialmente l'aggiornamento ad Android Oreo, l'ultima versione del robottino è infatti disponibile con la ROM MIUI 9 Global Beta in versione 8.2.1. Il phablet di fascia alta era stato presentato da Xiaomi nell'ottobre 2016 e questo è il suo secondo major update.

Xiaomi Mi 5 riceve la prima MIUI 9 Global Beta basata su Android 8.0 Oreo : Dopo aver rilasciato la prima versione stabile di MIUI 9 per Mi 6 basata su Android 8.0 Oreo, Xiaomi pubblica la prima Global Beta basata su Oreo per Xiaomi Mi 5, che si conferma come uno degli smartphone più supportati dal produttore cinese.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 10? Ecco la lista : Elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno la personalizzazione MIUI 10 o MIUI X nel prossimo aggiornamento. La lista completa (non ufficiale) Xiaomi pronta a lanciare la MIUI 10. Ecco Quali dispositivi la riceveranno Xiaomi continua a stupire e non solo smartphone belli e potenti ma anche software ed aggiornamenti costanti fanno di un brand Cinese uno […]

Ecco Gli Smartphone Xiaomi Che Riceveranno La MIUI 10 : Aggiornamento MIUI 10 per Smartphone Xiaomi: Ecco i dispositivi che dovrebbero ricevere questo importante aggiornamento MIUI 10 Smartphone Xiaomi Grandi novità arrivano per tutti i fan di Xiaomi. Poche ore fa, infatti, è trapelata in rete la probabile lista degli Smartphone Xiaomi che Riceveranno l’aggiornamento al sistema operativo MIUI 10. Ovviamente si tratta di un elenco DA […]

Sono tantissimi gli smartphone Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 10 : Ecco i tantissimi smartphone Xiaomi che dovrebbero essere aggiornati a MIUI 10, o MIUI X come potrebbe chiamarsi!

Xiaomi rilascia MIUI 9 Global Beta 8.2.1 con ottimizzazioni per i giochi e Oreo : Xiaomi rilascia la versione 8.2.1 di MIUI 9 Global Beta, con alcuni piccoli miglioramenti. In particolare troviamo alcune novità dedicate al Game Speed Booster, correzione di errori per i dispositivi che hanno già ricevuto l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e altri bug fix più specifici.

Xiaomi fa marcia indietro : saranno i fan a decidere tra MIUI 10 e MIUI X : Anche se qualche giorno fa il responsabile del team MIUI aveva annunciato che la prossima release del firmware si sarebbe chiamata MIUI 10, sembra che il produttore cinese abbia cambiato idea. Ora saranno i fan di Xiaomi a decidere e potranno farlo votando un sondaggio pubblicato su Weibo, il più noto social network cinese.

Niente MIUI X - sarà MIUI 10 la prossima versione del firmware di Xiaomi : Il co-fondatore e vice presidente di Xiaomi, Hong Feng, che ricopre anche il ruolo di direttore della divisione MIUI, ha annunciato ufficialmente quale sarà il nome della prossima versione del firmware. Al momento però non sono state rilasciati dettagli su quelle che saranno le novità né tantomeno sulle tempistiche del rilascio.

MIUI 9 8.1.18 Global Beta ha portato le patch di gennaio sui dispositivi Xiaomi : L'aggiornamento di MIUI 9 Global Beta, arrivata alla versione 8.1.18, ha portato sui dispositivi Xiaomi interessati le patch di sicurezza di gennaio 2018, insieme ad alcune ottimizzazioni, nuovi suoni di sistema e suonerie e a un'ottimizzazione della memoria interna per liberare una maggior quantità di spazio.

Xiaomi rilascia MIUI 9.2 stabile - con un nuovo editor per la Galleria e altre novità : Xiaomi ha rilasciato MIUI 9.2 in versione Global stabile per un piccolo numero di dispositivi, introducendo alcune novità, come un editor rinnovato per la Galleria, l'applicazione Mi Movie per la gestione dei filmati presenti nel proprio smartphone ma non solo, e altri miglioramenti testati in precedenza nella versione Beta.

Android 8.0 Oreo arriva su Xiaomi Mi MIX 2 con Miui 9 Global Beta 8.1.18 : L'aggiornamento alla versione 8.1.18 di Miui 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2, il tri bezel less del produttore cinese, ha portato l'atteso aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alle tantissime novità introdotte dalla nuova versione del robottino verde ce ne sono altre dedicate proprio allo smartphone.

Sono complessivamente 40 i dispositivi Xiaomi che riceveranno MIUi 9 : Xiaomi ha annunciato oggi che saranno ben 40 i dispositivi che riceveranno MIUi 9, tra cui anche Xiaomi Mi 2, presentato ormai sei anni fa.

Xiaomi conferma di aver già iniziato lo sviluppo di MIUI 10 - che potrebbe chiamarsi MIUI X : Huang LongZhong, presidente della divisione MIUI di Xiaomi, ha annunciato che è già iniziato lo sviluppo di MIUI 10, che potrebbe chiamarsi MIUI X.