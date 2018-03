Xi Jinping vuole diventare l’imperatore di un mondo postoccidentale : Xi Jinping è il dirigente cinese dotato di più potere dai tempi di Mao, in un momento storico nel quale la Cina è, a sua volta, più potente di quanto non sia mai stata da secoli. Leggi

Xi Jinping - parla con me. Macron vuole diventare il primo interlocutore occidentale della Cina : Può un "nano commerciale" come la Francia, che conta poco più dell'1% del mercato dell'export in Cina e che è costretto a contabilizzare un deficit della bilancia commerciale di oltre 30 miliardi di euro (il doppio di quello tedesco che è a quota 14,4 miliardi e sei volte più grande del "buco" italiano pari a 5,9 miliardi), alzare la voce e far capire al "patron" della seconda potenza economica mondiale, il ...