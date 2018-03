Xbox One | ora è possibile controllare il download dei giochi dal menu guida

Sea of Thieves disponibile al download per Windows 10 e Xbox One : Dopo mesi di beta privata e pubblica, Sea of Thieves, l’esclusiva Microsoft che sembra stare avendo per adesso un grande successo spinto anche dai vari Youtubers di tutto il mondo, è adesso ufficialmente disponibile al download per Windows 10 (esclusivamente tramite il Microsoft Store) e Xbox One. Descrizione Gli acclamati sviluppatori di Rare ritornano con un gioco di avventura in un mondo condiviso per vivere l’esperienza più ...

A Way Out : Josef Fares svela qualche dettaglio sulle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ultimamente Josef Fares ha condiviso varie informazioni su A Way Out, come quelle relative alla longevità, ora il game director svela qualche altro dettaglio che riguarda le versioni del gioco per PS4 Pro e Xbox One X.Il titolo arriverà anche sulle console potenziate di Sony e Microsoft, e Fares ha confermato che gli utenti PS4 Pro e Xbox One X potranno godere di alcune migliorie dal punto di vista tecnico.In realtà, come segnala PlayStation ...

Prezzo GTA 5 e Dragon Age scontato per Xbox One nei Deals with Gold fino al 27 marzo : Questa settimana i Deals with Gold sono davvero ricchi di sorprese per le offerte Xbox One e Xbox 360 a prezzi tagliati. C'è innanzitutto GTA 5 al 50% e Mirror's Edge con il 75% di sconto, ma anche moltissimi altri come Dragon Age Inquisition al 75%. Spazio alla lista, ai Deals with Gold di questa settimana. Xbox One Deals with Gold Color Symphony 2* Xbox One Game 75% DWG Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition* Xbox One Game ...

In uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC : disponibile un aggiornamento “bizzarro” : Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft, esce oggi (martedì 20 marzo) per Xbox One e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccolo aggiornamento day ...

Far Cry 5 : spuntano in rete indiscrezioni sui dettagli tecnici della versione per Xbox One X : Far Cry 5 sarà lanciato tra poco e quando lo farà, sarà caratterizzato da un supporto avanzato per i sistemi Xbox One X e PS4 Pro. Ma mentre Ubisoft deve ancora rivelare tutti i dettagli su quello che è il miglioramento per entrambe le console, un elenco per l'edizione Deluxe di Far Cry 5 su Best Buy potrebbe aver rivelato alcune informazioni sulle migliorie previste per la versione Xbox One X.Come riporta Gamingbolt, prima di menzionare i ...

Assassin’s Creed Rogue Remastered Recensione - ritorno nelle Americhe su PS4 e Xbox One : Quella di Assassin’s Creed è senza dubbio una delle saghe più importanti dell’ultimo decennio. Destreggiandosi tra titoli eccezionali, altri più sottotono e altri che – a causa di gravi problemi tecnici – hanno deluso grandemente l’utenza, Ubisoft è comunque riuscita a creare un franchise appassionante, con un immaginario solido e una capacità di ricostruzione storica che per certi versi rimane unica nel panorama videoludico. Dopo alcuni anni ...

Il CTE di Battlefield 1 non sarà più disponibile per PS4 e Xbox One : DICE sta concentrando i suoi sforzi sul futuro episodio della serie di Battlefield? Possibile, soprattutto dopo le varie notizie su quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo, Battlefield V: poco fa sono spuntati gli ultimi dettagli sulla probabile campagna e modalità co-op.Il fatto che la compagnia stia focalizzando le sue energie su un progetto futuro, si potrebbe pensare da quanto emerso su Reddit. Come riporta PlayStation LifeStyle, DICE ...

SUPER BOMBERMAN R arriva a Giugno su PS4 - Xbox One e PC Steam con personaggi inediti! : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che SUPER BOMBERMAN R sarà disponibile su PlayStation4 e Xbox One il 14 Giugno mentre la versione PC via Steam sarà disponibile il 13 Giugno. SUPER BOMBERMAN R arriva su PC, PS4 e Xbox One In occasione dell’arrivo sulle nuove piattaforme, KONAMI ha svelato personaggi speciali grazie alla collaborazione con Sony, Microsoft e Valve. Tutti gli acquirenti di SUPER BOMBERMAN R ...

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile! (patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per PC ed Xbox One e di Patch 1.10 per la versione PC La versione per PC ha un peso di circa 1.27 Gigabytes, quella per Xbox One di 1.62 Gigabytes Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile! (Patch 1.11 PC/XboxOne – Patch 1.10 PS4) ...

Metal Gear Solid : Peace Walker HD si aggiunge alla lista di giochi retrocompatibili per Xbox One : Microsoft continua a supportare la funzione di retrocompatibilità della sua ammiraglia Xbox One con, praticamente, tutti i principali giochi Xbox 360. Dopo Hitman Blood Money e LEGO Star Wars 3: The Clone Wars aggiunti alla lista poco fa, ora apprendiamo quali altri titoli vengono resi disponibili.Come riporta Gamingbolt, sono stati annunciati poco fa i "nuovi" giochi per Xbox 360 giocabili su Xbox One tramite la sua funzionalità di ...

Microsoft conferma : PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 5 milioni di giocatori su Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare numeri di tutto rispetto e, a quanto pare, le ultime informazioni riguardanti la quantità di giocatori su Xbox One erano esatte.Qualche giorno fa, si parlava di ben 5 milioni di giocatori su console, ma il traguardo non era stato confermato. Fino ad ora: Microsoft ha dichiarato che ora in PUBG su Xbox One sono presenti più di 5 milioni di utenti.Per festeggiare il risultato i ...

Aero Fighters 3 arriva su PS4 - Xbox One e Switch : Aero Fighters 3 è un gioco che è stato sviluppato da Video System per hardware MVS/Neo Geo, nel quale uno dei due giocatori sceglie un combattente per superare incolume 18 livelli decisamente concitati.Come riporta Destructoid, il gioco è in arrivo per Nintendo Switch, Xbox One e PS4 (per quest'ultima solo in Giappone, al momento) e naturalmente offrirà power-up, armi da collezionare nel pieno della battaglia e 10 personaggi tra cui scegliere ...