WWF | morto Sudan | era l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale | simbolo della

meteoweb.eu

: @bravimabasta Ora ti vogliono morto i nazi, il wwf e la mafia cinese. Manca solo lo chef tuo omonimo. Ti sono vicino. - edoardo_go : @bravimabasta Ora ti vogliono morto i nazi, il wwf e la mafia cinese. Manca solo lo chef tuo omonimo. Ti sono vicino. - h24notizie : #FONDI WWF Litorale Laziale Gruppo Attivo Litorale Pontino -

(Di martedì 20 marzo 2018)individuo maschio dilo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Orasottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. “Per il WWF oggi è un giorno di lutto. La scomparsa dinon puo non essere un momento di attenta riflessione sulla gravissima crisibiodiversità e la perdita di specie che il pianeta sta subendo. Nessuno potrà restituirci l’unicità di questi animali, che come tasselli di un enorme mosaico compongono l’incredibile varietàvita sulla terra. Rinoceronti, elefanti, tigri e altre specie meno conosciute sono vittime innocenti dei crimini di natura”. Lo dice Isabella Pratesi, Direttore Conservazione WWF Italia. La ...