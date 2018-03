Wta Miami | qualificazioni | Vinci al secondo turno

Tennis - Wta Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - Wta Miami 2018 : il tabellone femminile. super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...