Windows 10 Redstone 4 | disponibile la build 17127 Insider fast

(Di martedì 20 marzo 2018) Un nuovo aggiornamento () è stato rilasciato per tutti gli utenti in possesso di un PC o tablet10 iscritti al programmanel canale. Novità Cortana Improvements A new profile page! We’re introducing a new server-powered profile page in Cortana for you to add and edit your favorite places. The places you add are used to give you traffic updates for your daily commute, and let you easily set reminders when you arrive or leave your places. To get to this page, head to the Notebook section of Cortana and click the button to the right of your name. This is available for all Cortana markets*. This will soon extend beyond places to cover your Interests, Family, Accounts and more. Stay tuned for updates! Cortana’s new Notebook goes international with improved performance: We’ve received some great feedback about our updated Notebook design announced with...