Windows 10 | con Spring Creators Update basteranno 30 minuti per l’installazione degli

Windows Defender è il miglior Antivirus per il contrasto degli URL dannosi : Sono molti gli utenti Windows 10 che scelgono di affidarsi a Windows Defender per la protezione da malware e virus. Secondo gli ultimi test AV-Comparatives, una società esperta in sicurezza informatica, in realtà hanno fatto una buona scelta. I test hanno valutato il comportamento di 18 software Antivirus durante l’accesso a migliaia di URL dannosi, malware ospitati su server, indirizzi IP e altro ancora. Il risultato è stato incredibile: ...

Skype UWP : introdotta la compatibilità con Mixed Reality e Windows App Preview : Da poche ore risulta disponibile al download un nuovo aggiornamento per la UWP di Skype rilasciato su Windows 10 e Windows 10 Mobile per gli utenti Insder iscritti nel canale fast con l’opzione Skip Ahead attiva. Mentre su mobile troviamo soltanto alcune correzioni di bug, sulla versione per PC e tablet Windows 10 sono state apportare due novità piuttosto importanti. La prima riguarda Mixed Reality con la possibilità di effettuare ...

Con i suoi 148 GB Final Fantasy XV : Windows Edition è il gioco più pesante del mondo PC? : Come abbiamo sottolineato all'interno della nostra recensione, Final Fantasy XV: Windows Edition è un porting dalla qualità notevolissima che dimostra la cura con cui Square Enix ha realizzato questa particolare versione dedicata al mondo PC.La qualità è evidente ma come riportato da Eurogamer.net c'è anche un altro dato che salta immediatamente all'occhio: la dimensione a dir poco mastodontica del titolo. Combinando gli 85 GB base e il pack per ...

Toshiba presenta i Google Glass con Windows 10 : In questi giorni Toshiba ha annunciato un nuovo dispositivo: dynaEdge AR Smart Glasses, gli occhiali alimentati da un Mini-PC con Windows 10 Pro. Analisi Dispositivo Il dispositivo creato da Toshiba si presenta come una versione alternativa dei Google Glass, gestita però da un Core Windows. DynaEdge AR100 HMD (Head Mounted Display) pesa meno di 56g ed è dotato di un micro-display che fornisce l’esperienza di un display da 4.1” visto come un ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

L’utenza di Windows è troppo anziana secondo uno sviluppatore; c’è da preoccuparsi? : Si stima che al mondo ci siano circa 1,5 miliardi di utenti che usano attivamente un PC Windows e sono indubbiamente molti superando, nel mondo occidentale, anche i più blasonati sistemi operativi per smartphone Android e iOS. Tuttavia, non c’è assolutamente bisogno di alcuna statistica per capire che Windows sia un OS molto utilizzato dagli adulti e poco utilizzato dai giovani e dai giovanissimi. A tal proposito, Ianier Munoz, lo ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy confermato per Xbox One e Windows dal 10 luglio 2018 : Disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4 dal 30 giugno 2017, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il famoso platform game, arriverà presto anche sulle altre piattaforme. La notizia, a differenza dei rumor precedenti, è ufficiale e proviene direttamente da Activision, la quale ha confermato, sia tramite un comunicato che un trailer, l’approdo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy anche su Steam (quindi PC Windows), Nintendo Switch e ...

Il Microsoft Surface Band con Continuum e Windows Core OS si mostra in un concept : L’ultimo smartwatch di casa Microsoft è stato il Band 2 che, tra l’altro, non è mai stato commercializzato in Italia. Da allora sembra che il big di Redmond abbia definitivamente mollato questo settore. In molti pensano che tale abBandono sia stata una conseguenza delle scarse vendite del Microsoft Band 2, in realtà non è proprio così poichè la decisione è stata intrapresa anche e soprattutto a causa dell’incompatiblità ...

Alle 17 : 30 non perdete la diretta con Final Fantasy XV : Windows Edition : Square Enix ne ha parlato come di una versione appartenente in pratica a una vera e propria nuova generazione e le prime impressioni degli utenti che lo hanno acquistato sembrano molto positive. Stiamo parlando di Final Fantasy XV: Windows Edition.L'atteso ultimo capitolo dello storico franchise è disponibile su Steam e ovviamente non possiamo perdere l'occasione per mostrarvelo in diretta all'interno di una live di Eurogamer.it.Appuntamento ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17618 con il ritorno di Windows Sets [Skip Ahead] : Microsoft ha distribuito quest’oggi, per gli utenti Insider iscritti al ramo Skip Ahead, il secondo aggiornamento di Windows 10 Redstone 5, il cui roll-out pubblico sarebbe previsto per l’autunno 2018. Oltre ai fix di bug, la build 17618 introduce una sola novità ma estremamente importante: il ritorno di Windows Sets! Questo rappresenta probabilmente uno dei cambiamenti dell’esperienza utente legate alla UI più importanti nella ...

Arriva la conferma di Joe Belfiore : Windows 10 S verrà rimosso in favore della “modalità S” : Le indiscrezioni relative alla trasformazione di Windows 10 S nella cosiddetta “modalità S” sono state appena confermate da Joe Belfiore in un suo tweet. Il mese scorso, i colleghi di Thurrot.com, avendo ascoltato una loro fonte, avevano comunicato che il Windows 10 S come lo conosciamo oggi avrebbe avuto dei cambiamenti importanti con Redstone 4 (aka Spring Creators Update). Nello specifico, si diceva che l’attuale Windows 10 ...

Windows Defender : nuova protezione contro gli Spyware : Gli aggiornamenti di casa Microsoft, progettati per Windows Defender, hanno aggiunto dei nuovi protocolli di sicurezza contro Spyware Governativi. Microsoft Defender FinFisher, nello specifico, è uno Spyware utilizzato, soprattutto, da diverse agenzie governative per raccogliere informazioni di vario tipo. Il software malevolo è progettato e venduto dalla società Europea: Gamma Group, con una particolare codifica che lo rende molto strutturato e ...

Pubblicato un concept sul menu di associazione file di Windows 10 con Fluent Design : Il Fluent Design System, il nuovo Design language di casa Microsoft, è stato introdotto con Creators Update e Fall Creators Update rimodernizzando la UI di alcune parti di Windows 10 e delle relative app di sistema. Gli effetti del Fluent Design, che comprendono blur, scala, reveal etc, continueranno ad essere implementate anche con Redstone 4 e Redstone 5, entrambi previsti per il 2018. Concentrandoci su un particolare menu di Windows molto ...