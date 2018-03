whatsapp supera facebook

agi

(Di martedì 20 marzo 2018) WhatsApp​ superaMessenger come app di messaggistica più utilizzata al mondo, con 1,5 miliardi di utenti attivi contro gli 1,3 miliardi dello spin-off del social network. Un derby, tuttavia, vinto in famiglia, dato che WhatsApp, così come Instagram, è una controllata del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, che la acquisì nel 2014 per 14 miliardi di euro. A fornire le cifre è il blogger Vincenzo Cosenza, che ha analizzato le app più scaricate negli ultimi 3 mesi del 2017 utilizzando i dati forniti da AppAnnie e altre fonti. Il risultato è una mappa planetaria delle app sociali dalla quale emerge come, il social con più utenti attivi a livello globale (2,1 miliardi) risulta leader tra le applicazioni in sole 4 nazioni: Stati Uniti, Francia, Svezia e Vietnam....