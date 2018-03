Wanda Nara | ' Icardi? Vale ogni giorno di più'

Icardi scatenato contro la Samp - Ferrero : “con Wanda Nara…” : Icardi strepitoso nella gara di campionato contro la Sampdoria, l’Inter ha ripreso la marcia Champions. Momento deludente per i blucerchiati e non manca la battuta di Ferrero: “Icardi ha Wanda, si vede che lo stimola. E’ un ragazzo che viene della Sampdoria, noi siamo dei benefattori dell’Inter. E’ un grande calciatore e ieri ha avuto la sua partita dell’anno. Noi non ci siamo fermati, è un incidente di percorso. La Samp quest’anno ...

“Wanda Nara a luci rosse”. Utenti impazziti per la bella argentina sui siti hard. Il motivo di questa improvvisa “fama”? Da non credere : Smentite, minacce di querele, parole grosse. Che però non sono bastate, a quanto pare, a smontare una bufala che continua a tenere banco in rete e sui social. E che continua ad avere strascichi anche pesanti. Di cosa stiamo parlando? Di un triangolo totalmente immaginario che secondo alcuni Utenti sarebbe andato in scena in casa Inter, dove gioca e veste la maglia di capitano l’argentino Mauro Icardi famoso tanto per i gol in campo ...

Brozovic : 'Non c'è nulla con Wanda Nara - ora querelo' : Il giocatore dell'Inter, Marcelo Brozovic, attraverso il proprio legale Danilo Buongiorno, 'contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune testate ...

Inter - contatto Raiola-Wanda Nara : gli aggiornamenti in casa Inter : L’Inter si prepara per la difficile gara di campionato contro il Napoli, il club nerazzurro pensa anche al mercato e tiene banco il futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta ‘gazzamercato’ c’è aria di chiarimento tra Mino Raiola e Wanda Nara riguardo alla procura di Mauro Icardi. contatto nelle ultime ore, il procuratore ha ribadito di non essersi mai Interessato a prendere la procura dell’attaccante. Si era ...

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

Inter - Wanda Nara alla Pinetina : Wanda Nara , moglie e agente di Mauro Icardi , era presente oggi ad Appiano Gentile. Come riporta Premium Sport , Wanda è uscita dalla Pinetina in compagnia del marito dopo l'allenamento mattutino.

Inter - Icardi-Wanda Nara : 'Critiche? Ti vogliono diverso' : 'È stato importante - scrive - prendermi una pausa dal mondo dei social media. Grazie del supporto che mi avete dato durante questa pausa. Bello essere tornato'.

Icardi e Wanda Nara in coro : "Quereliamo tutti per l'inesistente scandalo sessuale" : Wanda Nara a Mauro Icardi sono passati dalle parole ai fatti. La bella agente e moglie del capitano dell 'Inter sabato prima della parttia contro il Benevento aveva postato sui social tutta la sua ...

Scandalo sessuale Wanda Nara-Icardi : arrivano le querele! : Scandalo sessuale Wanda Nara-Icardi, arrivano LE QUERELE – L’Inter è reduce dal successo in campionato contro il Benevento che ha parzialmente allontanato la crisi ma a tenere banco negli ultimi giorni è stato lo Scandalo sessuale attribuito a Wanda Nara, Icardi e Brozovic per quella che si è rivelata subito una bufala. La coppia di coniugi adesso ha deciso di passare alle querele nei confronti di riviste e siti on line, ecco una ...