Wanda Nara | Icardi ama l' Inter Lo chef Bruno Barbieri lo esalta | Vale l' 80% dei

Wanda Nara : "Mauro Icardi è qualità e quantità in campo e fuori" (foto) : Va tutto a gonfie vele tra Wanda Nara ed il calciatore dell'Inter Mauro Icardi. Diversamente da quanto si vociferava qualche mese fa in merito ad una crisi della coppia, tra i due invece, è sempre più amore. Lo conferma proprio la moglie di Icardi alla Gazzetta dello sport con parole che esprimono la perfetta sintonia che il calciatore cerca di equilibrare fra il lavoro e la famiglia:Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come ...

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Il rinnovo? Vale ogni giorno di più" : Wanda Nara , sua moglie e agente, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il marito sia come uomo che come calciatore: 'Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come vuole esserci ...

ICARDI VIA DALL'INTER?/ Wanda Nara avvisa i nerazzurri sul rinnovo : "Ogni giorno vale di più" : ICARDI via DALL'INTER? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Inter - Wanda Nara allo scoperto : “Icardi vale sempre di più. Futuro? Siamo…” : Inter, Wanda Nara- Wanda Nara, Intervistata sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport“, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il futuro di Mauro Icardi. Parole sul reale valore del suo assistito e riflessioni anche sull’imminente futuro. Valore che, a discrezione di Wanda Nara, supera abbondantemente la clausola rescissoria da 110 milioni […] L'articolo Inter, Wanda Nara allo scoperto: “Icardi vale ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi crede nel progetto Suning. Rinnovo? Vale ogni giorno di più' : Ed è uno dei migliori centravanti al mondo, lo dicono i numeri". "Rinnovo? ogni giorno che passa, Mauro Vale sempre di più" Il presente dice che Mauro Icardi ha superato quota 100 gol in Serie A e ...

Inter - Wanda Nara si sbilancia sul futuro di Icardi : l’annuncio sull’attaccante : L’Inter è in ripresa in campionato ed a tenere banco è anche il mercato, in particolar modo il futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Interessanti indicazioni da parte di Wanda Nara e riportate da la ‘Gazzetta dello Sport’: “Siamo tutti molto rilassati – racconta Wanda – al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte ...

Wanda Nara : 'Icardi? Vale ogni giorno di più' : 'Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l'Inter tra i grandi club'. A parlare e' Wanda Nara, moglie-...

Icardi scatenato contro la Samp - Ferrero : “con Wanda Nara…” : Icardi strepitoso nella gara di campionato contro la Sampdoria, l’Inter ha ripreso la marcia Champions. Momento deludente per i blucerchiati e non manca la battuta di Ferrero: “Icardi ha Wanda, si vede che lo stimola. E’ un ragazzo che viene della Sampdoria, noi siamo dei benefattori dell’Inter. E’ un grande calciatore e ieri ha avuto la sua partita dell’anno. Noi non ci siamo fermati, è un incidente di percorso. La Samp quest’anno ...

Video porno Wanda Nara - l’argentina finisce tra i più cercati di Pornhub : 1/15 ...

“Wanda Nara a luci rosse”. Utenti impazziti per la bella argentina sui siti hard. Il motivo di questa improvvisa “fama”? Da non credere : Smentite, minacce di querele, parole grosse. Che però non sono bastate, a quanto pare, a smontare una bufala che continua a tenere banco in rete e sui social. E che continua ad avere strascichi anche pesanti. Di cosa stiamo parlando? Di un triangolo totalmente immaginario che secondo alcuni Utenti sarebbe andato in scena in casa Inter, dove gioca e veste la maglia di capitano l’argentino Mauro Icardi famoso tanto per i gol in campo ...

Inter - Brozovic e il gossip su Wanda Nara : "Bugie diffamatorie - ora querele" : La prima a minacciare azioni legali era stata Wanda Nara . Ora tocca a Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter attraverso il suo legale, Danilo Buongiorno, "contesta e smentisce in modo ...

Inter - Brozovic : 'Nulla con Wanda Nara - ora querelo' : MILANO - Il giocatore dell'Inter, Marcelo Brozovic , attraverso il suo legale, Danilo Buongiorno, ' contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune ...

Brozovic : 'Non c'è nulla con Wanda Nara - ora querelo' : Il giocatore dell'Inter, Marcelo Brozovic, attraverso il proprio legale Danilo Buongiorno, 'contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune testate ...

Inter - contatto Raiola-Wanda Nara : gli aggiornamenti in casa Inter : L’Inter si prepara per la difficile gara di campionato contro il Napoli, il club nerazzurro pensa anche al mercato e tiene banco il futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta ‘gazzamercato’ c’è aria di chiarimento tra Mino Raiola e Wanda Nara riguardo alla procura di Mauro Icardi. contatto nelle ultime ore, il procuratore ha ribadito di non essersi mai Interessato a prendere la procura dell’attaccante. Si era ...