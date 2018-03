Wall Street crollo non solo per colpa di Facebook Perchè la Borsa Usa è venuta giù?

Fb - bufera Cambridge Analytica Il capo security verso l'addio Titolo in calo del 6 - 8% a Wall Street : Tempesta di accuse su Facebook per il caso della britannica Cambridge Analytica, la societa' che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti del social media, violandone la policy ed influenzando le presidenziali americane Segui su affaritaliani.it

Wall Street chiude negativa : DJ -1 - 34% : 22.12 Chiusura negativa a Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,34% a 24.611,87 punti, il Nasdaq cede l'1,84% a 7.344,24 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,42% a 2.712,95 punti. Alla chiusura delle contrattazioni, l' euro è scambiato a 1,2342 dollari. Facebook ha chiuso a Wall Street con il 6,8% di perdite. Ad affondare il titolo, con punte di perdita al 7,5%, sono state le notizie relativa allo scandalo Cambridge Analytica

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso - crolla Wall Street in attesa della Fed : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . In Oriente, come visto, gli scambi si ...

