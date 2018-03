Voto ai 16enni e stop caccia | l' agenda Casaleggio

Malta - Parlamento : sì Voto per i 16enni : 3.54 Il Parlamento maltese all'unanimità ha approvato l'abbassamento a 16 anni dell'età minima per votare alle elezioni generali e ai referendum nazionali. La modifica della Costituzione rende Malta il secondo Paese europeo dopo l'Austria a dare ai sedicenni il diritto di voto. Per il rinnovo dei consigli comunali, questo diritto è in vigore dal 2015. I cittadini maltesi devono tuttavia per essere candidabili alle elezioni devono aver 18 anni ...