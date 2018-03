Volta Catalunya | la Quickstep scopre un altro Gaviria

Blastingnews

: Volta a Catalunya 2018, la presentazione della seconda tappa - VAVEL_Italia : Volta a Catalunya 2018, la presentazione della seconda tappa - ema0406 : RT @PrensaLatina_cu: Ciclista colombiano Nairo Quintana afronta la Volta a #Catalunya - PrensaLatina_cu : Ciclista colombiano Nairo Quintana afronta la Volta a #Catalunya -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ecco untalento scoperto e lanciato dallaFloors. Con Fernandofermo per infortunio, lo squadrone belga ha portato alla ribalta ungiovane velocista colombiano, Alvaro Hodeg. Dopo aver gia' conquistato la Handzame Classic nei giorni scorsi, Hodeg ha firmato con grande autorevolezza la prima tappa dellaVIDEO, il suo primo successo di livello World Tour. Dopo un eccellente lavoro di tutto il team, Hodeg ha conquistato il traguardo di Calella togliendosi tutti gli avversari dalla ruota. Wow!!!!!!!!!!!!! @alvaro_hodeg becomes the first neo-pro to take a World Tour victory this season, on stage 1 of #, after a superb job from his Quick-Step Floors teammates!#WayToRidePhoto: @GettySport pic.twitter.com/1chezO8YCh— Quick-Step Cycling @team 19 marzo 2018, fuga a cinque La #è cominciata con ...