Volley | l' Under 17 Femminile si radunerà al Centro Pavesi

Volley Club Frascati : La corsa dell’Under 13 si ferma in finale : Mineo: Un bel percorso- Roma – Il Volley Club Frascati continua a collezionare finali con le sue squadre del settore giovanile. Dopo quella vinta dall’Under... L'articolo Volley Club Frascati: La corsa dell’Under 13 si ferma in finale proviene da Roma Daily News.

Volley : il Volleyrò campione provinciale Under 13 : GROTTAFERRATA , ROMA, - Festa Volleyrò al palazzetto Saverio Coscia di Grottaferrata. La squadra di Casal de Pazzi , allenata da Flavia Mola, trionfa nell'Under 13 Elite dopo una bellissima finale ...

Volley Club Frascati : Under 18 a un passo dal trionfo : La Rosa: “Comunque un buon traguardo” Roma – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del Club tuscolano.... L'articolo Volley Club Frascati: Under 18 a un passo dal trionfo proviene da Roma Daily News.

Volley Frascati : under 16 pronta per la semifinale del campionato : Volley Club Frascati, under 16 pronta per la semifinale. Giorgi: «Vogliamo arrivare in fondo» Roma – Un’altra formazione del Volley Club Frascati in lotta... L'articolo Volley Frascati: under 16 pronta per la semifinale del campionato su Roma Daily News.

Volley : effettuati i sorteggi dell' Europeo Under 17 Femminile : SOFIA , BULGARIA, - Si è svolto oggi a Sofia, la città che dal 13 al 21 aprile prossimi ospiterà gli Europei Under 17 Femminili , il sorteggio delle Pool. L'Italia di Marco Mencarelli sono state ...

Volley : Europei Under 18 e Under 17 - queste tutte le qualificate : ROMA - Al termine dei tornei di qualificazione, giocatisi la scorsa settimana, che a Martina Franca e Bassano del Grappa hanno visto le nazionali Under 18 maschile e Under 17 femminile centrare l'...