Volley | la pallavolo italiana si da appuntamento a Milano

Pallavolo serie D femminile : sfida tra Virtus 1962 e Fer. Pi. Volley Pianopoli : Pianopoli - La partita dell'ultima giornata di calendario del campionato di Pallavolo serie D femminile ha visto affrontarsi nel Palacolor sito sul lungomare di Pellaro la squadra della Virtus 1962 ...

Pallavolo in lutto - morto Bebeto : guidò l'ItalVolley all'ultimo oro mondiale nel 1998 : lutto nel mondo della Pallavolo. L'ex ct dell'Italia Bebeto è morto all'età di 68 anni mentre stava partecipando a un evento a Belo Horizonte stroncato da un arresto cardiaco. Paulo Roberto De Freitas ...

Volley : il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Bebeto : RIO DE JANEIRO , BRASILE, - Lutto nel mondo della pallavolo. E' scomparso Paulo Roberto De Freitas, per tutti Bebeto, tecnico brasiliano che ha lungo allenato in Italia guidando anche la nazionale ...

Pallavolo in festa con il 'Gioca Volley' di Casette d'Ete : "Il pomeriggio ha fornito l'occasione per condividere un momento di sport e di aggregazione tra giovani atleti che condividono la stessa passione per la Pallavolo " dice l'assessore allo sport ...

Volley : la Lega Pallavolo Femminile sostiene di GICAM : BOLOGNA -In occasione delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia, la Lega Pallavolo Serie A Femminile scenderà in campo al fianco di GICAM , il Gruppo internazionale Chirurghi Amici della Mano con il ...

Volley : Lega Pallavolo Femminile al fianco di GICAM per la missione in Uganda : BOLOGNA - La Lega Pallavolo Serie A Femminile per il secondo anno consecutivo in campo al fianco di GICAM , il Gruppo internazionale Chirurghi Amici della Mano, con il quale condivide l'iniziativa '...

Volley " I risultati di Pallavolo del Campionato di Serie B2 - C e D Femminile e C - D Maschile : ... Novarclean VOLLEY 24, Scuola Pallavolo Biellese U21 21, Casa della gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba VOLLEY 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5,...