Volley | Cev Cup | Verona esce a testa alta

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sfiora la rimonta in Turchia ma passa lo Ziraat Ankara : addio Finale per i gialloblù : Verona ha sfiorato il colpaccio in Turchia ma purtroppo non è riuscita a qualificarsi alla Finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri, dopo la sconfitta per 3-1 patita in casa, sono riusciti a battere lo Ziraat Bankasi Ankara per 3-2 (25-20; 25-20; 20-25; 24-26; 15-11) ma il risultato non è sufficiente per proseguire la propria avventura europea. I ragazzi di coach Grbic si ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona crolla nella semifinale d’andata - lo Ziraat Ankara si supera. Show di Oleg Antonov! : Verona crolla nella semifinale d’andata della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Al PalaOlimpia non c’è storia: lo Ziraat Bankasi Ankara si impone per 3-1 (18-25; 25-22; 25-21; 25-20) e ipoteca la qualificazione alla finale. La compagine turca ha dettato legge contro gli scaligeri che ora sono chiamati a una vera impresa: vincere 3-0 o 3-1 nella capitale turca e poi imporsi al golden ...

Volley : la Lega Femminile al CEV Forum 2018 parlare di attività internazionale : LUSSSEMBURGO- Si è aperto questa mattina, a Lussemburgo, il CEV Forum 2018, un convegno organizzato dalla Confederazione Europea in cui tutte le componenti del Volley - Club, Leghe, Federazioni, ...

Beach Volley - World Tour 2018. Ecco i Satellite CEV che da quest’anno fanno parte del circuito Mondiale : E’ di poche settimane fa la notizia dell’accordo fra CEV e FIVB per la trasformazione (in realtà è uno sdoppiamento) dei tornei finora denominati Satellite CEV e che da ora in poi saranno torneo 1 Stella World Tour. Una decisione che non ha trovato entusiasmi particolari nell’ambiente, con qualche coppia che si vedrà la strada chiusa per l’ingresso in Main Draw e anche in Tabellone. Si inizia dal 29 marzo all’1 ...

CEV Volleyball Champions League maschile : gli accoppiamenti per i PlayOffs 12 : ... che si è assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmetterà tutte le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY. Tutti i turni di ...

CEV Volleyball Cup - Niente da fare per la Pomì : Casalmaggiore si ferma ai quarti di finale : CEV Volleyball Cup: la Pomì si arrende in Germania, lo Schwerin vince 3-1 e si regala la semifinale con l'Eczacibasi Istanbul Termina in Germania il percorso europeo della Pomì Casalmaggiore , che ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore eliminata ai quarti di finale - Schwerin troppo forte : Casalmaggiore è stata eliminata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa sono state sconfitte dallo Schwerin per 3-1 (25-18; 20-25; 25-15; 28-26) nell’incontro di ritorno dopo aver già perso il match d’andata per 3-0: le ragazze di coach Lucchi poco hanno potuto contro la compagine tedesca che si è dimostrata davvero troppo forte per la nona ...

