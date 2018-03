Volkswagen | I D R Pikes Peak1 per affrontare la cronoscalata più famosa al mondo

I.D. R Pikes Peak - l’elettrica da corsa di Volkswagen – FOTO : Il futuro della mobilità del gruppo Volkswagen passa per l’elettrico. Non farà eccezione a questa regola neppure il Motorsport, come dimostra il prototipo appena svelato dalla casa di Wolfsburg: si chiama I.D. R Pikes Peak, e come dice il nome è stato ideato per correre la cronoscalata forse più famosa al mondo. Quella che si tiene sulle Montagne Rocciose, vicino a Colorado Springs, lungo un percorso di 19,99 km dai 2.800 metri della ...