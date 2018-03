Volkswagen Atlas - A New York sarà svelata la versione a cinque posti

quattroruote

(Di martedì 20 marzo 2018) Lapresenterà al Salone di Newuna concept dellain. La Suv, della quale è stato diffuso un bozzetto, deriva dal modello nato appositamente per il mercato americano e già in commercio, e si distingue per la presenza del solo divano posteriore e per il look più aggressivo. A cambiare sono paraurti, mascherina e gruppi ottici, riprendendo così il look dell'ammiraglia Arteon. La Casa non ha per il momento fornito indicazioni sulla differenza di dimensioni tra le due varianti della.La 5prodotta negli Usa. Il prototipo non ha ancora una denominazione ufficiale ed è stato sviluppato sulla medesima piattaforma Mqb della. La sua nascita conferma l'intenzione delladi puntare su tutto sul segmento delle Suv per il mercato americano. La nascita di un futuro modello di serie di questa concept è già confermata:...