Vivienne Westwood | quel doc che non la rappresenta

Vivienne Westwood - il compagno stilista e le parole d’amore per la “dama del punk” : “Mia collaboratrice - partner - amica - musa. Ti amerò per sempre” : La stilista dalla chioma rossa. Un’icona. Una delle donne più influenti del mondo della moda. È Vivienne Westwood , “l’unica vera punk ancora in vita”. La sua storia professionale inizia nel 1971 a Londra, quando con il compagno e socio Malcom McLaren, che poi diventa il manager dei Sex Pistols, apre il negozio Let it Rock. Anticonformista, pronta da sempre a prendere posizioni politiche anche nette, Vivienne ha saputo ...

