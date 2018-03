Vivere la Costituzione - Serie di seminari in onore di Stefano Rodotà in occasione dei 70

Una copia della Costituzione per ogni studente? Servono anche insegnanti capaci di farla Vivere : Sui banchi degli studenti a partire da oggi fino a fine mese verrà distribuita la Costituzione italiana. Il ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Senato, il Quirinale e il ministero dell’Economia ha deciso di regalare ad ogni bambino della scuola primaria, ad ogni allievo della scuola secondaria di primo e secondo grado, il libro che ogni italiano dovrebbe avere in casa. Un’iniziativa presa per “festeggiare” i 70 anni della nostra ...