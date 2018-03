Viareggio Cup | risultati | calendario e dove vederlo in tv e streaming

Viareggio Cup - i risultati del weekend : Toscana - Ecco come sono andate le partite del weekend della Viareggio Cup: Gruppo A SABATO 17 MARZO Girone 1 EMPOLI-LIVORNO 4-0 Reti: 23' pt. Traorè , E, ; 1' st. Del Bravo aut. , E, , 3' Traorè , E, ...

Diretta/ Genoa Az Alkmaar (risultato finale 4-1) : altra goleada per il Grifone! (Viareggio Cup 2018) : Diretta Genoa Az Alkmaar: risultato finale 4-1. Vittoria in rimonta per il Grifone che archivia la pratica olandese e continua a punteggio pieno, con 10 gol fatti, nella Viareggio Cup 2018(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:10:00 GMT)