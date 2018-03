Viaggio in economy Per non incidere sui contribuenti Ma il biglietto

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) "Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo ilin classe Super, per nontroppo nelle tasche dei. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana".La neodeputata Francesca Anna Ruggiero, eletta tra le file del Movimento 5 Stelle di Bitonto (Bari), ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto del ticket Trenitalia, accompagnato da questa didascalia. Il tentativo era vantarsi di aver optato per una tariffa più economica, ma l'attenzione degli utenti è stata catturata da un altro particolare: il posto è in prima classe.La scelta non è stata gradita dai social, che hanno reputato una contraddizione celebrare la propria parsimonia, senza preoccuparsi quel dettaglio, secondo molti senza neanche accorgersene."Non ...