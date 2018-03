Viaggio con i droni tra tunnel e cantieri della nuova Statale 38 Guarda

La gaffe della grillina : "Viaggio economy". Ma il biglietto è di prima classe : Inizia con una gaffe social l'avventura al Parlamento di Francesca Anna Ruggiero , neoeletta grillina alla Camera dei Deputati. L'onorevole candidata nei collegi di Bitonto , Bari, ha pubblicato su ...

"Viaggio in economy. Per non incidere sui contribuenti". Ma il biglietto dell'eurodeputata M5s è in prima classe : "Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe Super Economy, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana".La neodeputata Francesca Anna Ruggiero, eletta tra le file del Movimento 5 Stelle di Bitonto (Bari), ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - continua il Viaggio nelle scuole dei giocatori di Latina : ...stati scelti da Top Volley Latina e AbbVie per questa iniziativa e di questo siamo orgogliosi - ha spiegato Leotta - ci teniamo a ospitare esperti in materia ma anche gli sportivi perché lo sport può ...

Pio e Amedeo si rimettono in Viaggio con “Emigratis” : Reduci dal grande successo delle scorse stagioni Pio e Amedeo con il loro programma “Emigratis” si rimettono in viaggio e traslocano in pianta stabile in prima serata, da lunedì 19 marzo, su Italia 1. I due ragazzi, dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano e vogliono di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre. L’idea “geniale” è la svolta omosessuale e la decisione ...

“Francigena Musica : in Viaggio con Mozart” : la personale di Lidia Bachis Mirabilia : ROMA – Presso la pinacoteca di San Francesco (piazza Santa Maria), una delle tre sedi del Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente,... L'articolo “Francigena Musica: in viaggio con Mozart”: la personale di Lidia Bachis Mirabilia proviene da Roma Daily News.

"In Viaggio" ad Ancona dal 16 al 25 marzo la quinta edizione del Cinematica Festival : Per tutta la durata Festival sarà possibile assistere ad eventi cinematografici, con proiezioni e ospiti, spettacoli di danza e videodanza, performance artistiche e musicali. Il Cinematica Videodance ...

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo Viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli : racconterà la sua ultima missione nello spazio : Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio. Lunedì 19 marzo Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i ...

"Il lungo ed affascinante Viaggio della ricerca sulle cellule staminali" : a Modena incontro con gli studenti delle scuole superiori : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...

Cartoline dall'Alzheimer - in Viaggio con la valigia dei ricordi : ... nell'ambito di una tavola rotonda su 'Salute e benessere nell'era digitale' che ha messo a confronto operatori ed esperti nel campo della promozione della salute e della prevenzione e il mondo della ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 16 marzo : Immaturi – Il Viaggio : Ad una settimana esatta dal termine di Immaturi-La serie, Canale 5 ci propone ora Immaturi-Il viaggio, film consigliato per questo venerdì 16 marzo. La pellicola, del 2012, è il sequel di Immaturi (2011) e vede i sei protagonisti alle prese con la vacanza di fine scuola, in un’isola della Grecia. Tra bugie, tradimenti, mare cristallino e serate in discoteca, gli amici quarantenni si scopriranno cambiati, ma sempre incorreggibili ...

Immaturi – Il Viaggio : cast - trama e curiosità della pellicola con Raoul Bova : Una commedia leggera diretta da Paolo Genovese che segue il filone inaugurato con il primo film Immaturi: va in onda venerdì 16 marzo alle 21.10 su Canale 5 Immaturi – Il viaggio. Questa pellicola ha fatto sì che si conoscessero sul set Raoul Bova e la giovane attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che, da lì in poi, hanno fatto anche coppia fissa nella vita. LEGGI: Verissimo, Rocío Muñoz Morales: “Mi ha ferito essere ...

Venerdì a Ravarino Viaggio fra Terra e Luna con Piergiorgio Odifreddi : ... Newton e Galileo, dei quali scopriremo le illuminazioni e gli errori in un dialogo a cavallo dei secoli che saprà coniugare umanesimo e classicità con la scienza e la modernità. Piergiorgio ...