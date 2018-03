Blastingnews

: Vettel, il pensiero del pilota tedesco su Hamilton e le ombrelline - Pavelina89 : Vettel, il pensiero del pilota tedesco su Hamilton e le ombrelline - JACKFANTI1 : RT @PieroLadisa: Il #Vettel pensiero in vista del GP d'Australia: 'Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire. Lavoreremo… - F1Knox : RT @PieroLadisa: Il #Vettel pensiero in vista del GP d'Australia: 'Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire. Lavoreremo… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Manca poco all'inizio del Mondiale di Formula Uno 2018 e i piloti dopo varie settimane di test, sono quasi pronti per darsi battaglia nei vari gran premi. In particolar modo, la Ferrari capitanata dalSebastiancercherà di ribaltare il monopolio della Mercedes, a caccia di un mondiale che ormai manca da troppo tempo in bacheca della monoposto rossa.si dice soddisfatto in questi primi test effettuati a Barcellona e ha spiegato così, in un'intervista a Sport Bild, la motivazione del suo team, mettendo in evidenza come tutta la Ferrari stia sacrificando qualcosa di personale per il successo del team.ha poi aggiunto che è fondamentale mantenere alte le motivazioni, e cercare di capire quanto si può spingere per stare davanti. A livello caratteriale invece sottolinea che è importante restare freddi e analitici, proseguendo un passo per volta, fino al ...