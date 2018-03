Vento forte | chiusi parchi | cimiteri | impianti sportivi e piste ciclabili

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte Vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Allerta Meteo - Mercoledì 21 Marzo scuole chiuse a Livorno per il forte Vento : Domani scuole chiuse di ogni ordine e grado a Livorno in seguito all’Allerta arancione emessa dalla sala operativa regionale per vento forte. Lo comunica in una nota il Comune che sottolinea come l’ordinanza di chiusura valga anche per i parchi pubblici cittadini i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili. Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interessera’ infatti in ...

Maltempo : nel livornese chiuse scuole e parchi per Vento forte : La Regione Toscana ha diramato questo pomeriggio un bollettino di allerta meteo di livello arancione, dalla mezzanotte fino alle ore alle ore 17 di domani mercoledì 21 marzo, per forte vento. Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Al suo seguito è previsto l’ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese. In via cautelativa domani mercoledì 21 marzo ...

Allerta meteo Molise : torna la neve e Vento forte : Colpo di coda dell’inverno con neve e vento forte in arrivo sul Molise. E’ quanto emerge dal bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile regionale. Gli esperti prevedono per oggi nevicate al di sopra dei 700-900 metri, in calo dalla serata fino a 400-500 m, con apporti al suolo da deboli a moderati alle quote maggiori. Per la giornata di domani, 21 marzo, ancora neve al di sopra del 400-600 metri. I fenomeni saranno in graduale ...

Allerta Meteo Campania : temporali e Vento forte - prorogata la criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 20 di questa sera l’Allerta Meteo con criticità idrogeologica “gialla” attualmente in vigore per l’impatto al suolo delle precipitazioni ancora previste. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili ...

Allerta Meteo Veneto : Vento forte sulle coste e rischio neve anche in pianura : vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro Meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale Veneto sino a domani e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta, a partire dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 16 di ...

Sci alpino - forte Vento ad Are : cancellato sia il gigante femminile che lo slalom maschile : Finali Coppa del mondo Are, cancellati il gigante femminile e lo slalom maschile a causa del forte vento Non si svolgerà il gigante femminile valido per le finali di Coppa del mondo di Are in programma per questa mattina. Inizialmente il forte vendo ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza allo start di riserva per poi optare per la cancellazione della gara. ...

Finali Are 2018 : il Vento forte cancella anche lo slalom uomini : ... ha fatto annullare anche l'ultimo slalom speciale maschile di coppa del mondo. Coppa di specialità che era già stata vinta nella precedente tappa di Kranjska Gora da Marcel Hirscher che chiude, dopo ...

Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 cancellato. Vince il forte Vento : Si chiude senza gareggiare la stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il Gigante di Are è stato infatti cancellato a causa del forte vento. Raffiche ad altissima velocità, che impedivano assolutamente lo svolgimento della gara. In questo modo Viktoria Rebensburg Vince la coppa di specialità. La tedesca si impone con 582 punti contro i 490 della francese Tessa Worley e i 481 di Mikaela Shiffrin. Quarto posto per la norvegese ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : gara cancellata a causa del forte Vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Meteo - oggi torna il maltempo : temporali e Vento forte - l'allerta della protezione civile : torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della protezione civile prevede dal...

Allerta Meteo Campania - criticità “gialla” : in arrivo temporali - Vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato “un avviso di avverse condizioni Meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l’impatto al suolo delle precipitazioni previste. L’Allerta entra in vigore alle 12 di domani e resterà in essere per le successive 24 ore“. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità codice giallo per rischio neve e Vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle 12 di domani, giovedì 15 marzo alle 6 di venerdì 16 marzo, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 ...