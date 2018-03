Venezia | polemica in Tribunale per l’accordo su udienze per profughi “Avvocati

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) Ascoppia laper il rischio contagio da malattie (in particolare la tubercolosi) durante ledelper i. Tutto nasce da un accordo sottoscritto il 6 marzo dai presidenti deldi, Manuela Farini, e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Paolo Maria Chersevani. L’accordo prevede che le condizioni di salute del profugo che si presenta per la discussione del ricorso contro il rifiuto dell’asilo debbano essere comunicate al giudice per adottare le cautele a tutela della salute pubblica. Contro questa disposizione, ritenuta “discriminatoria”, sono insorti la corrente di Magistratura democratica, i Giuristi democratici, l’Asg (associazione di avvocati che si occupano di immigrazione) e una trentina di legali veneti specializzati. Il punto della contesa è l’articolo 7 dell’accordo che recita: “I ...