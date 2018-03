Veneto | Albo Cavatori | bene via libera a Piano cave varato da Regione

meteoweb.eu

: Gi Group - Monselice, Padova - Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Ag… - jobsocialeu : Gi Group - Monselice, Padova - Gi Group S.p.A. (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N° 1101 - SG - Iscr. Albo Informatico Ag… - Citywire_Italia : La Consob radia dall’Albo un ex cf di Azimut e Veneto Banca -

(Di martedì 20 marzo 2018) Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – “Da oggi in avanti le aziende estrattive deldovranno confrontarsi con una normativa ed unche di fatto segnano lo spartiacque tra il passato ed il futuro e un approccio normativo tarato sugli anni ’80. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore ad accettare i contributi costruttivi rispetto ai testi presentati, la capacità di ascolto, la disponibilità e la visione chiara della Commissione, la professionalità dei tecnici della Giunta e del Consiglio ed in generale abbiamo apprezzato la buona politica che abbiamo visto in Consiglio”. Così Raffaella Grassi, Presidentecommenta l’approvazione dele della nuova legge da parte della.“Concetti come il chilometro zero, il contenimento del consumo di suolo attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti, ...