huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Veltroni, i nuovi iscritti e la beata solitudine - anna_anybell : RT @HuffPostItalia: Veltroni, i nuovi iscritti e la beata solitudine - thexeon : Veltroni, i nuovi iscritti e la beata solitudine - HuffPostItalia : Veltroni, i nuovi iscritti e la beata solitudine -

(Di martedì 20 marzo 2018) La crisi del Partito Democratico è seria e ancora non è stata affrontata con l'approfondimento che merita. Al termine di cinque anni di governo non si tratta di stilare l'elenco delle responsabilità, che pur ci sono, ma di avviare una riflessione accurata sullo stato del paese, sulle domande che l'opinione pubblica esprimeva e sulle risposte che non siamo stati in grado di offrire.Non vi saranno rilanci, d'altronde, se il Paese resterà distante, se non torneremo a mangiare, come invitava don Tonino Bello, il "pane amaro" che condisce la vita di chi non ha avuto fiducia in noi. Per coglierne la natura dobbiamo procedere con grande umiltà sapendo che non vi sono bacchette magiche da agitare, formule precostituite, rivincite a breve da ricercare. Per far questo dobbiamo cambiare, e toglierci quel distintivo da aderenti ad un club esclusivo portato senza ...