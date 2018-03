Valerio Staffelli smentisce le accuse sulle droghe e si sottopone al test del capello

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. Occhi rossi e gonfi nella foto e la polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘chiacchiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’ Occhi o del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ” Striscia la Notizia ” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

Striscia : Alessandro Basile insieme alla figlia di Valerio Staffelli : Alessandro Basile è fidanzato con la figlia dell’inviato di Striscia di Notizia La notizia sulla relazione tra Alessandro Basile e Rebecca, figlia dell’inviato di Striscia Valerio Staffelli è stata lanciata all’interno del settimanale Spy, nel nuovo numero in uscita oggi in tutte le edicole. Dalle pagine della rivista si può leggere infatti quanto segue: “La storia tra Rebecca e Alessandro è tutt’altro che una ...

Valerio Staffelli ‘strafatto’? L’inviato di Striscia la Notizia non ci sta : la replica : Valerio Staffelli non ci sta e fa luce sulla foto incriminata e sulle insinuazioni La polemica è rimbalzata sul web nelle ultime ore: Valerio Staffelli è ‘strafatto’? Tradotto in altri termini: l’inviato di Striscia la Notizia, molto attento alla vicenda del canna-gate scoppiato a L’Isola dei famosi, fa uso di sostanze stupefacenti? L’insinuazione è corsa […] L'articolo Valerio Staffelli ...