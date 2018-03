Valeria Golino e la sua Euphoria

Figlia mia - successo alla Berlinale per Valeria Golino e Alba Rorhwacher : Figlia mia con le bravissime Valeria Golino e Alba Rorhwacher incanta Berlino. Il film italiano in concorso alla 68/a edizione del Festival di Berlino, diretto da Laura Bispuri è ambientato in Sardegna e infonde nella Berlinale tutta la magia dell’Isola. L’opera seconda della Bispuri, aveva debuttato con Vergine giurata (nomination per l’Orso d’oro nel 2015), vede nel cast anche Udo Kier e gli attori sardi Sara Casu e ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film italiano in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...