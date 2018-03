Vacanze pagate dall' Inps | requisiti e scadenza per partecipare al bando

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018)gratis? A quanto pare quest'anno è possibile effettuarle grazie ad unintrodotto. L'istituto di previdenza mette infatti a disposizione un contributo per un soggiorno da effettuare sia in Italia che all'estero. I mesi in cui si potrà usufruire di tale opportunità sono luglio, agosto e settembre. Il pacchetto offertoregala sia il viaggio in aereo che vitto, alloggio, attività sportive, gite ed escursioni. Purtroppo però, tale possibilità non è usufruibile da tutti. Scopriamo dunque maggiori dettagli sulla questione. Inecessari Iniziamo con il dire che legratuite offerte dal'sono disponibili solo per persone pensionate. Ilprende il nome di 'Estateieme Senior 2018' ed è possibile effettuare l'iscrizione entro il 26 del mese in corso alle ore 12. Il premio sarà del denaro che andrà a coprire il costo parziale o totale ...