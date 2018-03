Uscita aggiornamento iOS 11 3 incerta tra il 20 e il 27 marzo? Gli appuntamenti Apple

In Uscita Sea of Thieves oggi 20 marzo per Xbox One e PC : disponibile un aggiornamento “bizzarro” : Sea of Thieves, la nuova esclusiva Microsoft, esce oggi (martedì 20 marzo) per Xbox One e PC e rappresenta una delle esclusive di punta del colosso di Redmond per questo 2018. Il titolo permetterà ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura per i Sette Mari, indossando i panni di un pirata e connettendosi online per incontrare, collaborare o scontrarsi con altri giocatori. Per l'occasione, il team di Rare ha in serbo un piccolo aggiornamento day ...

Inattesa beta 6 per iOS 11.3 : Uscita aggiornamento definitivo su iPhone la settimana prossima? : Nessuno se lo aspettava, eppure la beta 6 di iOS 11.3 per gli sviluppatori è stata distribuita in queste ore per iPhone X, 8, 7. 6S, SE, 6 e 5S. Il rilascio è partito nella tarda serata di ieri, ossia di venerdì, giorno di solito non prescelto dagli esperti di Cupertino per la distribuzione dei loro firmware, per quanto di test. L'anomalia potrebbe suggerirci davvero il passo finale per la diffusione pubblica e finale dell'update ma cerchiamo ...

Resoconto Huawei P9 Lite con aggiornamento B405 sulla batteria a pochi giorni dall’Uscita : Lo scorcio iniziale di marzo è stato caratterizzato dalle prima segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento B405 a bordo del proprio Huawei P9 Lite. Sto parlando della versione single SIM con 3 GB di memoria RAM, quella che a conti fatti è maggiormente utilizzata in Italia e che di conseguenza ha attirato su di sé l’attenzione e la curiosità di coloro che ancora non hanno ricevuto la notifica per procedere al ...

Ad un passo da iOS 11.3 per tutti gli iPhone compatibili : Uscita aggiornamento in quarta beta con ultime modifiche : Siamo davvero più vicini all'uscita definitiva di iOS 11.3 sugli iPhone compatibili (ossia a partire dall'iPhone 5S e via via su quelli più recenti)? L'aggiornamento importantissimo ottiene la sua quarta beta sia per sviluppatori che per tester pubblici in queste ore. Procede dunque con parsimonia il lavoro degli esperti per assicurare un firmware perfetto e per quanto possibile, libero da errori e problemi: e sembrerebbe proprio che la strada ...

Addio alle bufale WhatsApp e alle truffe : in Uscita un importante aggiornamento : Sta andando avanti lo sviluppo di un importante aggiornamento per una delle app più popolari al mondo, grazie al quale potremo dire finalmente Addio alle bufale WhatsApp, ma anche ad una serie di truffe che qui in Italia negli ultimi due anni hanno fatto più vittime di quanto ci si potesse aspettare. Dopo l'ultimo report condiviso sulle nostre pagine in merito al tema catene, in riferimento ad un brand come Conad, oggi dobbiamo prendere atto del ...

Problemi Destiny 2 oggi 27 febbraio : orario Uscita aggiornamento 1.3.3 - cosa cambia : Destiny 2 oggi 27 febbraio sarà affetto dai soliti Problemi di down dei server a causa di una manutenzione programmata, che porterà per tutti l'atteso aggiornamento 1.3.3. I server saranno down dalle 17:00 alle 19:00 orario italiano, quindi per due ore. Alle 18:00 gli utenti saranno spinti a scaricare l'aggiornamento, che porta tante nuove funzionalità. In Destiny 2 l'1.1.3 introdurrà il Cala la Notte a punti e la prima scheda delle sfide per ...

Cinque importanti novità per Huawei P9 Lite con aggiornamento B403 : via all’Uscita in Italia : Ci sono importanti novità da prendere in considerazione in queste ore in Italia per chi si ritrova con un Huawei P9 Lite, in virtù del fatto che è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento B403. Si tratta di una patch che vi avevamo presentato ufficialmente circa un mese fa e che, come accennato, ora si appresta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato. Come sempre avviene in questi casi, i primi a notare la notifica per ...

Domenica con sorpresa per Huawei P9 : smartphone resUscitato con aggiornamento B398 : Ci sono cose che succedono piuttosto raramente nel mondo degli smartphone e quella che oggi 4 febbraio investe il cosiddetto Huawei P9 è senza ombra di dubbio una di quelle. Il device Android è ancora oggi piuttosto popolare in Italia, ma questo non ha impedito al produttore coreano di snobbarlo a lungo sul fronte software. Ecco perché sorprende non poco la notizia riguardante la progettazione del nuovissimo aggiornamento B398, che presto ...

Avvistato aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 : in Uscita con patch febbraio? : L'aggiornamento Oreo per il Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Note 8 potrebbe essere davvero ad un passo. Oltreoceano si sta verificando quello che in molti europei e naturalmente italiani attendono da settimane: comr ci segnala l'autorevole sito XDA-Developers, ecco che per le varianti dei tre top di gamma con il processore Snapdragon sono stati appena avvistati degli screen che attestano degli esemplari proprio con a bordo Andfroid 8.0. A ...

ResUscitati i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : aggiornamento entro fine gennaio : Ci sono novità importanti da prendere in esame per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge Vodafone. Dopo mesi di silenzio e di immobilismo totale, infatti, questa variante brandizzata dello smartphone Android si appresta finalmente a ricevere un nuovo aggiornamento software. Il nostro ultimo contributo sull'argomento, non a caso, risale al mese di ottobre, quando vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena delle ...

Cosa l’aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi batteria su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : tempi Uscita : L'anteprima di iOS 11.3 è servita con la prima beta per gli sviluppatori e la domanda delle domande è Cosa l'aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi di batteria tristemente noti sugli iPhone, in particolare i modelli 6S, 6 e 5S, decisamente meno gli esemplari iPhone X, 8 e 7. Come già raccontato, per la gestione della componente fisica ma pure per una rinnovata autonomia dei melafonini, Apple a seguito dello scandalo del depotenziamento ...

Microsoft “resUscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...