Usa | sparatoria in una scuola del Maryland | morto l’assalitore | due feriti

Sparatoria in Usa : tre feriti in una scuola del Maryland : Aggiornamento ore 15:37 - L'ufficio dello sceriffo ha reso noto il bilancio ufficiale della Sparatoria alla Great Mills High School nel Maryland: tre feriti, incluso l'assalitore. Sono stati portati tutti e tre in ospedale e non ci sono ulteriori dettagli sulle loro condizioni.È stato escluso che possano esserci dei morti.Sparatoria in una scuola del Maryland Un'altra brutta notizia arriva da una scuola americana: alla Great Mills High ...

Usa - sparatoria in centro commerciale : 04.46 sparatoria in un centro commerciale in California, a Thousand Oaks, a 64 km da Los Angeles. Una persona è stata colpita ed è deceduta. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito e trasportato in ospedale. La polizia della contea di Ventura, intervenuta sul posto, afferma che ora non c'è alcuna minaccia.

Usa - sparatoria all’Università del Michigan : due feriti. Uomo armato in fuga : USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato in fuga Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere L'articolo USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato ...

Sparatoria in Usa - «Non lasciate che i miei compagni siano morti invano» : «È cominciato tutto con l’allarme antincendio scattato quando ormai la lezione era finita. Abbiamo pensato che non fosse niente. Alcuni nella mia classe di economia erano già usciti, io ho preso lo zaino per andarmene. Dopo ho sentito gente correre e urlare e il mio insegnante che diceva di rientrare in classe» Christine Yared ha 15 anni e frequenta la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, quella in cui sono morti 17 ...