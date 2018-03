UOMINI E DONNE Video | tutti scatenati in studio | Tina Cipollari balla il reggaeton!

Tina Cipollari spogliarello a sorpresa a UOMINI e Donne : Il ritorno sul trono di “Uomini e Donne,” per la categoria Over, non è stato privo di sorprese per Tina Cipollari. La Cipollari ormai da anni presenza fissa nel programma condotto, era stata convinta a rimettersi in gioco dopo la fine della relazione col marito, Chicco Nalli. Quello che Tina non poteva certo aspettarsi è che qualcuno le avrebbe dedicato un bizzarro spogliarello. Il protagonista dello striptease è stato uno dei corteggiatori, il ...