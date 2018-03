Uomini e Donne | Giorgio | ' Voglio lei' | le ultime news

Blastingnews

: A Ghouta, in #Siria, continuano a morire bambini, donne, uomini. Il dramma della guerra sembra un ricordo lontano p… - maumartina : A Ghouta, in #Siria, continuano a morire bambini, donne, uomini. Il dramma della guerra sembra un ricordo lontano p… - zazzatweet : La guerra è opera degli uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come vittime. (Tomislav Markovic). - RaiTre : Un reportage girato tra Italia e Stati Uniti sulle molestie sessuali, gli abusi e sulle disparità uomo donna. Una r… -

(Di martedì 20 marzo 2018) #Manetti torna a parlare e chiarisce alcune situazioni poco gradevoli che l'hanno coinvolto, suo malgrado, negli ultimi tempi. Tante le accuse che vedevano il fascinoso e irraggiungibile cavaliere alle prese con relazioni segrete prima con Tina Cipollari e poi con Anna Tedesco, senza dimenticare il ritorno di Gemma, pronta a conquistarlo di nuovo ma prontamente messa all'angolo dal Manetti. In un'intervista rilasciata a un noto settimanale italiano, il gabbiano George sorprende le sue fan, ecco perché. GossipManetti sotto i riflettori Non ci sono né se né ma,è il cavaliere più ambito del Trono Over. Forse per il suo indiscusso fascino VIDEO o forse per la filosofia del 'in amore vince chi fugge', riesce sempre a far capitolare qualsiasi dama. Eppure il suo cuore non è ancora stato catturato al punto di mettere da ...