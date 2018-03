Una teoria sulla fine del mondo e il Multiverso | l' ultimo regalo di Stephen Hawking prima

Stephen Hawking ha lasciato in eredità Una teoria sul multiverso : A pochi giorni dalla sua morte, divulgato l'ultimo lavoro di Hawking, che dimostra come potremmo trovare altri universi oltre al nostro

Stephen Hawking ha lasciato in eredità Una teoria sul multiverso : (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images) Stephen Hawking continua a stupirci. Il suo ultimo studio, completato poco tempo prima delle sua morte e intitolato A Smooth Exit from Eternal Inflation, potrebbe essere l’eredità più importante dello scienziato britannico deceduto la settimana scorsa all’età di 76 anni, in quanto spiegherebbe la possibile esistenza di altri universi, o teoria del multiverso. Il multiverso è una delle ...

Il cast di The 100 5 conferma Una teoria shock sulla quinta stagione : il bunker? “Claustrofobico e terrificante” : La Unity Days 2018 è probabilmente una delle convention più importanti a livello mondiale. Come ogni anno, il cast di The 100 5 ha partecipato incontrando i suoi fan in diversi panel. Nell'evento svoltasi a Vancouver, hanno partecipato Eliza Taylor, Lindsey Morgan (le due attrici saranno alla convention di Milano), Bob Morley, Nadia Hilker, Christopher Larkin, Chelsey Reist, Jessica Harmon, Luisa d’Oliveira, Marie Avgeropoulos, Tasya Teles, Zach ...

"La LUna è nata dal cuore della Terra". La teoria dei ricercatori di Harvard stravolge gli attuali modelli : La Luna è nata dal 'cuore' della Terra, quando il nostro pianeta era una nuvola di rocce vaporizzate che vorticavano caoticamente a formare un gigantesco ammasso. La nuova teoria sull'origine della Luna, pubblicata sul Journal of Geophysical Research da ricercatori dell'Università di Harvard e dell'Universita' della California a Davis, cambia completamente gli attuali modelli, che vedono il satellite emergere da una collisione tra ...

Astronomia : nuova teoria e nuovi indizi sulla formazione della LUna : La Luna potrebbe essersi formata all’interno della Terra quando quest’ultima si trovava in una fase synestica ed era avvolta da una nube di detriti vaporizzati. L’ipotesi è stata formulata da un gruppo di scienziati dell’Università della California, Harvard e Davis e lo studio è stato pubblicato sul numero odierno del Journal of Geophysical Research. Una delle teorie sulla formazione Lunare maggiormente più accettate, è quella dell’impatto ...

NEW YORK ENCOUNTER/ Il card. O'Malley - l'unità non è Una teoria : Il cardinale Patrick O'Malley è un ospite fedele e affezionato del New YORK ENCOUNTER. Quest'anno ha centrato la sua omelia sulla tutela del creato.