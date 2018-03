Una donna uccisa ogni 60 ore 18 vittime dall' inizio dell' anno

Migranti - incriminato per aver salvato Una donna incinta? Il solo reato è voltarsi dall’altra parte : Ho edificato la mia vita, ogni giorno della mia vita, per cercare di essere utile al prossimo. Perché credo che salvare una vita umana valga la mia stessa vita. Qualsiasi sia questa vita umana. Di una persona famigliare o di uno sconosciuto. Non credo faccia, in fondo, molta differenza. Mi sento in grande difficoltà nel leggere che chi salva una vita umana a 1.900 metri di altezza (così come quando accade al livello del mare) possa essere ...

Napoli : donna uccisa all'entrata di Una scuola elementare : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli). Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il ...

Choc in Campania : cadavere di donna su Una spiaggia. ?Indagini in atto : Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia a Mondragone, comune del litorale casertano. Sul posto i carabinieri che ritengono possa trattarsi di un suicidio. Accertamenti sono...

"Spero che un nigeriano stupri le consigliere" : il post choc (poi rimosso) scritto da Una donna : Galeotto un post su Facebook, dai contenuti incredibilmente violenti: la protagonista è Fiorella Carpignaghi, candidata di Forza Nuova al Senato nel collegio uninominale di Monza e...

Auto a guida autonoma investe e uccide Una donna : Uber sospende tutti i suoi test : La macchina era in modalità Autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'incidente

Montella : “Milan - mi serviva tempo”/ “Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina” : Montella: “Milan, mi serviva tempo. Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina”. L'allenatore del Siviglia torna a parlare del club rossonero. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Napoli - donna uccisa davanti a scuola elementare : ricercato il marito - Lui in Una lettera : 'Mi farò giustizia' : Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze di genitori di altri alunni, la donna era uscita dalla scuola dopo aver accompagnato la figlia ed era salita in ...

Papa Francesco contro la prostituzione : ‘non è fare l’amore - questo è torturare Una donna’ : Papa Francesco si rivolge ai giovani con un secco NO alla prostituzione. “Chi va con le prostitute è un criminale – afferma il Pontefice – questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna: non confondiamo i due termini“, esorta Bergoglio e continua: “La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!”. Molto ...