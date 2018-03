Una dieta ipocalorica riattiva le cellule staminali di riserva dell’intestino

Dietoterapia dell’obesità : è possibile confezionare Una dieta veramente “su misura”? : Questo post è a cura di Claudio Tubili, Responsabile della Unità Operativa Diabetologia Az. Osp. S.Camillo-Forlanini. Consigliere Nazionale ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione ClinicaL'obesità e' un problema sanitario che ha assunto negli ultimi decenni delle dimensioni epidemiche: fra il 1980 e il 2014 il numero delle persone in sovrappeso, a livello mondiale, è aumentato del 27,5 % e si stima che, ...

La dieta macrobiotica è Una dieta ferrea? NO - è un’alimentazione basata su uno stile di vita : E’ successo ad Ancona, dove una psico-setta obbligava i membri a seguire diete ferree basate sull’alimentazione macrobiotica, con la promessa di una guarigione. A capo di tutto c’era Mario Pianesi, considerato uno dei maggiori esponenti nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia, nonché inventore della dieta Ma.Pi; insieme ad altri quattro collaboratori, tra cui la moglie, è ora sotto indagine per maltrattamenti, ...

Adepti schiavizzati con la dieta : indagati i 5 capi di Una setta : Adepti schiavizzati con la dieta: indagati i 5 capi di una setta Cinque le persone indagate tra Marche ed Emilia Romagna per associazione a delinquere, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. Coinvolto un noto imprenditore Continua a leggere L'articolo Adepti schiavizzati con la dieta: indagati i 5 capi di una setta proviene da NewsGo.

Dieta degli economisti e perdi 3 kg in Una settimana : La primavera è alle porte con le sue temperature calde e miti, con esse arriva anche la voglia di rimettersi in forma. In effetti sono molte le persone che in questo periodo iniziano una Dieta per poter smaltire i chili di troppo, sperando di poter superare la prova costume. Esistono svariati tipi di Dieta ma quasi tutte fanno perdere tanti chili in poco tempo e questo non solo può nuocere gravemente alla salute, ma una volta smessa quei chili ...

Strappo alla dieta : Una volta alla settimana non fa male : Durante un regime alimentare fermo e mirato, il desidero di dolci e strappi alla regola aumentano mettendo in crisi il nostro stato d’animo. Psicologicamente la fame mentale intensifica quel voglio ma non posso che stimola il desiderio nella nostra quotidianità. Proprio per questo, avere un giorno alla settimana per concedersi uno sgarro alla regola è la chiave del successo, in quanto aumenta la motivazione e tiene a bada lo stress che è ...

La primavera è alle porte : pronti per Una dieta che riattivi il metabolismo? : Tra quale giorno entrerà la primavera, la stagione più attesa e desiderata da tutti. Il momento ideale per mettersi a dieta e seguire un regime alimentare sano e mirato per arrivare in ottima forma durante l’estate. Non è mai troppo tardi per smaltire quei chili di troppo accumulati durante l’inverno, la dottoressa Carla Lertola ci spiega perchè molte perone decidono di dimagrire durante questa stagione. Le temperature risalgono, ci ...

La moringa è l'alimento cult del 2018 e questi sono i motivi per cui non può mancare in Una super dieta : Lattuga perché grazie al suo contenuto in quercetina può essere considerata, come sostiene il progetto di ricerca SmartFood in Scienza della Nutrizione promosso dall'Istituto europeo di oncologia di ...

Perché vale la pena sgarrare Una volta a settimana la dieta : dieta. Basta questa parola per scatenare una voglia improvvisa di dolci e leccornie che in realtà nella nostra quotidianità non mangeremmo neanche. Ma, solo per il fatto che sapiamo di doverne fare a meno per un po’, ecco che ci mancano improvvisamente. Una fame mentale, quel voglio ma non posso che stimola il desiderio. Durante un regime alimentare più o meno serio, infatti, avere un giorno a settimana in cui sgarrare è la chiave del ...

Salute : Una dieta sana non compensa l’effetto del sale sulla pressione sanguigna : Consumi elevati di sale non vengono compensati da un’alimentazione sana: lo ha rilevato uno studio, pubblicato su Hypertension, condotto anche da ricercatori dell’Imperial College London e della Northwestern University. I ricercatori hanno analizzato le diete seguite da oltre 4mila persone, ed hanno scoperto che le persone che hanno assumono quantità maggiori di sale hanno una pressione sanguigna più elevata, indipendentemente dalla ...

I pediatri la sconsigliano - ma Una dieta vegetariana per i neonati non è esclusa a priori : No alla dieta vegana in gravidanza, e assolutamente no all'imposizione della stessa dieta ai bambini. Qualche giorno prima dell'allarme lanciato dalla Simmesn (Società Italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale) sui rischi neurologici per il feto derivanti da una dieta vegetariana o vegana in gravidanza, un gruppo corposo di pediatri aveva lanciato una position paper ...

Depressione : Una dieta ricca di frutta - verdura e cereali riduce il rischio : La vita frenetica a cui milioni di persone sono sottoposte costantemente, la pressione data dalle preoccupazioni personali o lavorative e lo stile di vita in generale possono contribuire in maniera significativa all’insorgere di diverse patologie, non solo fisiche ma anche psicologiche. Uno dei problemi sempre maggiori che milioni di persone sono costrette ad affrontare è la Depressione, una condizione che negli ultimi decenni ha ...