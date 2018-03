Una delle punte di diamante del fotogiornalismo di guerra sabato a Cuneo

ASUS ci presenta ZeniMoji : ecco Una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 : ASUS ZeniMoji è il nome di una funzionalità con cui il produttore asiatico prova a seguire quello che è il trend del momento. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo ASUS ci presenta ZeniMoji: ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 proviene da TuttoAndroid.

Chef's Table : Pasticceria - Corrado Assenza protagonista di Una delle quattro puntate : Netflix ha annunciato che Chef's Table: Pasticceria , la docu-serie originale candidata agli Emmy, arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'Italia torna ad essere protagonista in una delle quattro puntate della nuova stagione con Corrado Assenza che, con il ...

Uber sospende i test delle auto autonome : Una aveva investito e ucciso Una donna : Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. Lo riporta la stampa americana. La sospensione è legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove...

Maltempo : aperta Una delle paratie del lago del Turano per abbassare il livello : Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno ingrossato il lago del Turano, in provincia di Rieti, facendo scattare il piano di sicurezza. Erg Power Generation, che gestisce l’invaso, ha percio’ aperto una delle paratie di sommita’ della diga per consentire il graduale abbassamento del livello del lago fino al raggiungimento della soglia di sicurezza. L’apertura della paratia ha provocato l’ingrossamento ...

“Ecco come sto”. Valentina Dallari - da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in Una clinica specializzata. E ora parla delle sue condizioni : Le sue foto avevano fatto il giro delle rete. Il collo sottile, le braccia scheletriche, un sorriso tirato lontano di ricordo di quello che tutti avevano imparato ad amare nel salotto di Uomini e Donne. La notizia della malattia di Valentina Dallari, vittima di una serie di disturbi alimentari, era annunciata. La progressiva perdita di peso sotto gli occhi di tutti ma nessuno pensava fosse così grave. Grave al punto da costringerla al ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica Una delle funzioni più usate. E ne arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018 : Una stagione rosa per l’Italia. Goggia e Brignone le stelle. Uomini sottotono - con la crisi delle prove tecniche : Le finali di Are hanno messo la parola fine alla Coppa del Mondo di sci Alpino. Una stagione che ha lasciato all’Italia tanti grandi risultati, ma anche qualche delusione. Sette mesi che proviamo a rivivere in parole e numeri. SOFIA Goggia – Non c’è dubbio che la bergamasca è l’atleta copertina della stagione azzurra. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Coppa del ...

Sant’Anna di Stazzema - un “Ostello della pace” nella casa del massacro delle Ss. La Germania : “Pronti a pagare Una parte” : Un Ostello della Pace nella casa in cui le SS massacrarono la sua famiglia. E’ quello che potrebbe nascere, con il contributo finanziario della Germania, a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, grazie alla generosità di Enrico Pieri, 84 anni. Pieri è sopravvissuto, all’età di 10, a uno dei massacri nazifascisti più efferati della seconda guerra mondiale. Berlino fa molta fatica a far condannare i suoi ex militari ritenuti colpevoli dai ...

Idee viaggio estate 2018 - la Tunisia delle oasi per Una vacanza da sogno : La festa è ricca di eventi spettacolari: corse con i cammelli, sfide tra cavalieri beduini, ricostruzioni di scene di vita ancestrali, il tutto accompagnato da un souq, mostre, spettacoli artistici e ...

RememBear permette Una gestione sicura delle password da tutti i dispositivi : RememBear è un'applicazione per la gestione delle password che permette all'utente di risparmiare tempo quando effettua i login grazie al riempimento automatico dei dati di accesso e di pagamento tra le app e i siti web preferiti. L'app permette di creare password univoche solide per per tutti gli account online per prevenire il furto di identità e di tenerle al sicuro in un archivio criptato accessibile solo all'utente. L'articolo RememBear ...

Keller. Al vaglio Una proposta dal colosso cinese delle ferrovie : Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, l'assessora dell'Industria Maria Grazia Piras e il presidente del Consorzio Industriale di Villacidro, Luca Argiolas, hanno incontrato questa mattina, ...

Chieti - Consiglio ComUnale delle Ragazze e dei Ragazzi : ecco le attività : ... il 5 maggio con un'estemporanea di pittura "LA MIA PROSPETTIVA" presso il Parco Archeologico de "La Civitella"; il 19 maggio con la VI edizione della "GIORNATA DELLA SCIENZA" con il tema "L'elemento ...

Ancona. Brunori al Teatro delle Muse : il cantautore che arriva dritto al cuore di Una intera generazione - l'artista che stavamo aspettando : ... che ha affascinato letteralmente il pubblico marchigiano ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona e che sta conquistando tutta l'Italia con " Brunori a Teatro ", seconda serie di spettacoli teatrali ...

Astronomia : una spettacolare immagine di Dione - Una delle lune di Saturno : Questa spettacolare immagine di Dione, una delle lune di Saturno, è stata scattata dalla sonda Cassini il 23 luglio del 2012. Dione ha un’ampiezza di circa 1.123 km. La sua densità suggerisce che circa un terzo della luna è costituito da un nucleo denso (probabilmente roccia silicatica), mentre il resto del suo materiale è ghiaccio. Alla temperatura media di Dione, che è di -186°C, il ghiaccio è così duro e forte che si comporta come la ...