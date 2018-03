UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo 2018

Un POSTO al sole Anticipazioni 20 marzo 2018 : Luca è il vero padre di Anita : Sconvolta dalla scoperta su Grimaldi, la Falco deve ancora una volta fare i conti con il proprio passato.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 20 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 20 marzo 2018: Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) resta sconvolta dalla scoperta che Luca Grimaldi (Marco Basile) è suo padre e deve così cercare di rimettere in ordine i pezzi del suo passato. Luca, in ansia per sua figlia, cerca l’aiuto di una persona a lei vicina… Silvia (Luisa Amatucci) inizia pian piano a capire quanto Emanuele Roversi (Pino Insegno) sia, al di là delle apparenze, una ...

Un POSTO al sole : le foto di SUSANNA alla TERRAZZA - anticipazioni : Settimana decisiva per la “questione convivenza” di Niko (Luca Turco) e SUSANNA (Agnese Lorenzini). A Un posto al sole il giovane Poggi ha già iniziato a far capire alla sua amata che per stare insieme sarebbe meglio una situazione del tipo “aggiungi un posto a tavola”: in pratica, il figlio di Renato preferirebbe di gran lunga che fosse la Picardi a trasferirsi alla TERRAZZA, ma la ragazza accetterà? Risposta ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : ecco perché CLAUDIO torna a NAPOLI : A Un posto al sole, la lotta per il controllo dei Cantieri è ormai senza esclusione di colpi e l’atmosfera si surriscalda sempre di più. Il progetto messo a punto da Veronica (Caterina Vertova) e Alberto (Maurizio Aiello) è cinico e spietato: portare dalla parte del Palladini il nipote Sandro (Alessio Chiodini), in modo che quest’ultimo favorisca loro due (sia pure inconsapevolmente) e metta in minoranza Marina Giordano (Nina ...

Un POSTO al sole : ELENA - nuovo look e nuovi problemi. Anticipazioni : Termina oggi la prima settimana che ha visto nuovamente al centro della scena di Un posto al sole il personaggio di ELENA Giordano. Per l’occasione l’attrice Valentina Pace ha sfoggiato un nuovo look con capelli più scuri, ma nuovi saranno anche i problemi a cui andrà incontro la sua ELENA. Dopo le numerose traversie delle sue precedenti apparizioni, la figlia di Marina (Nina Soldano) sembra ora in procinto di ritrovare la serenità e ...

Un POSTO al sole Anticipazioni 16 marzo 2018 : il confronto tra Patrizio e Rossella : Lo chef ha un sofferto faccia a faccia con la sua ex fidanzata. Raffaele tenta di convincere Diego a restare.