Un po' di FIFA qua? Mascherano come Piqué | nuova vita negli eSports Da Neymar a

FIFA 18 : TOTW 27 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA del Lupo : intesa e campioni - Draft - ecco come creare la squadra migliore : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Ranking FIFA inalterato - l'Italia è quattordicesima : Roma, 15 mar. , askanews, Aspettando le amichevoli in programma nei prossimi giorni, resta più o meno inalterato il Ranking Fifa. l'Italia si conferma al 14° posto di una classifica che vede sempre al ...

FIFA 18 TOTW 26 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 26° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 26 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 14 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 26: It's #TOTW 26 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 26: alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! proviene da I ...

Sorpresa previsione Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team il 14 marzo? : Un fine Settimana assolutamente interessante per tutti gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team quello che si è concluso da pochi giorni in ambito calcistico, con i campi europei che sono stati come sempre fonte d'ispirazione per Electronic Arts nella scelta dei potenziali giocatori in forma da schierare nella nuova Squadra della Settimana. Una formazione che parla italiano (o quantomeno include atleti provenienti dalla Serie A), con Inghilterra e ...

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

FIFA 18 : TOTW 26 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di FIFA 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

FIFA 18 TOTW 25 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 25° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 25 Fifa 18: ecco la Squadra della Settimana annunciata oggi: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 25: Nella Squadra […] L'articolo Fifa 18 TOTW 25: alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! proviene da I ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 7 marzo? : Un fine Settimana assolutamente da dimenticare per il calcio nostrano, con FIFA 18 Ultimate Team che non può far altro che constatare le amare notizie che giungono da Udine: si è spento improvvisamente nella notte tra 3 e il 4 marzo il capitano della Fiorentina Davide Astori a causa di quello che a una prima analisi è stato riconosciuto come arresto cardiocircolatorio. La conseguenza giusta è naturale è stata ovviamente la sospensione della ...

FIFA 18 : TOTW 25 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] Leggi ...

FIFA - 'Presto il Var e la quarta sostituzione durante i supplementari' : ROMA - L' International Board , Ifab, ha deciso di autorizzare la possibilità di attuare una quarta sostituzione durante i tempi supplementari. Come nel caso della Var, si tratta di un'opzione fornita ...