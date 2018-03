Un incontro con Laura Pausini a Milano ad aprile per Fatti Sentire | come partecipare

Emigratis 3 - Pio e Amedeo/ Diretta : l'incontro con Stefano De Martino (Prima puntata) : Pio e Amedeo debuttano in prima serata su Italia 1 con la terza stagione del loro programma “Emigratis”. Primo appuntamento questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Deruta " L'incontro 'Bullismo e cyberbullismo - parlamene tu!" si trasforma in un dialogo aperto grazie all'intervento di "Anna" che parla ... : Canuti: "Presto una serie di incontri rivolti alle famiglie per conoscere e sconfiggere questo fenomeno" , UMWEB, Perugia " Un argomento sempre più alla ribalta delle cronaca, contro il quale non va mai abbassata la guardia. Oggi sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Goffredo Mamelli di Deruta a parlare di "Bullismo e cyberbullismo, palamene ...

Astronomia : congiunzione Luna-Venere-Mercurio - ecco le FOTO dell’incontro cosmico : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Hello - CRISPR! Al MUSE il primo incontro legato alla mostra “GENOMA UMANO” : primo evento culturale collegato alla mostra “GENOMA UMANO. Quello che ci rende unici”, l’esposizione temporanea inaugurata lo scorso 23 febbraio al MUSE MUSEo delle Scienze. Il 6 aprile, alle 20.45, il MUSE propone “Hello, CRISPR!”, un incontro con Anna Meldolesi – giornalista scientifica e autrice di “E l’uomo creò l’uomo. Crispr e la rivoluzione dell’editing genomico” il primo saggio divulgativo sul tema pubblicato in Italia ...

Calcio integrato - un incontro formativo a cura di Fondazione Artemio Franchi Onlus : Fondazione Artemio Franchi e UPD Unione Polisportiva Dilettantistica Isolotto organizzano un nuovo appuntamrnto formativo dedicato al Calcio integrato L'articolo Calcio integrato, un incontro formativo a cura di Fondazione Artemio Franchi Onlus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

EASYBASKETinCLASSE : incontro con Galanda e Zandalasini e 260 alunni delle scuole primarie di Parona - Verona - : ... dirigente dell'IC Saval Parona Irene Grossi, l'assessore allo Sport del Comune di Verona Filippo Rando e il docente Luca Pasetto dell'Istituto "Zorzi". EASYBASKETinCLASSE è il progetto educativo ...

Le conclusioni di Giliberti dopo l'incontro con Salvemini : "Il sindaco non vuol dialogare : vuole imporre il suo programma" : ... all'unanimità dei suoi componenti, esprime viva preoccupazione per l'irragionevole atteggiamento di chiusura del sindaco Carlo Salvemini, irrealistico di fronte alla mutata situazione politica e ...

?Papa Francesco : "Serve carità e accoglienza - andare incontro ai bisogni degli ultimi" : "Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca"

“Giù le mani da mia figlia!”. C’è posta per te - dramma della disperazione. Finisce in rissa l’incontro tra Enzo e i genitori. Parole durissime che sollevano la reazione del pubblico. Maria - da una parte - osserva e scuote la testa. Senza speranza : Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una ...

Al Salone dell'Agroalimentare di Finale Ligure l'incontro tematico "Saperi e Sapori" : Si è svolto ieri , sabato 17 marzo 2018, l'incontro tematico sul tema "Saperi e Sapori" organizzato dall'Associazione Antiche Vie del Sale, in occasione della XIV edizione del Salone dell'...

Albisola : incontro con Mario Furlan - il fondatore dei City Angels : Dopo una campagna elettorale che si ricorderà per la mancanza di contenuti, proposte e dibattiti, pensiamo che occorra ripartire dal basso, con umiltà e mettendo da parte gli interessi di partito e ...

A Savona un incontro sul welfare aziendale : "Il welfare aziendale - Aggiornamenti normativi e casi pratici" è il tema del convegno in programma martedì prossimo, 20 marzo, con inizio alle ore 14.30, a Savona, presso la sede dell'Ordine dei ...

Pescara - il 18 marzo incontro su fiscalità agevolata : Pescara Domenica 18 marzo 2018, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara si terrà un incontro promosso dall'agenzia Promozione Spettacoli e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Comunale sul tema delle nuove opportunità per le imprese, dal credito d'imposta al bonus pubblicità. "Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa ...

incontro a Parigi - Macron alla Merkel : : Il presidente francese ha anche parlato delle elezioni italiane, che secondo lui «hanno scosso l’Unione europea»