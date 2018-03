“Un attacco di cuore | mentre dormiva” Ancora un lutto nel mondo dello sport | la

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) Un mese davvero terribile per gli appassionati didi tutto il, che in queste ultime settimane si sono trovati a fare i conti con una serie di notizie drammatiche. A partire dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, calciatore che in passato aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana e che è stato ricordato sui campi di tutto ilcon striscioni, applausi e accorati minuti di silenzio. Dal calcio al rugby, ecco arrivare purtroppo in queste ore la notizia di un altra scomparsa, quella Dylan Mika, ex simbolo della squadra degli All Blacks che è per molto un po’ sinonimostesso, visto la grande notorietà di cui gode il team. Proprio contro i neozelandesi sempre essersi davvero accanita la sorte, considerando che si tratta della seconda morte nel giro di pochi anni. Soltanto nel novembre del 2015 aveva infatti perso la vita ...