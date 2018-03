androidiani

: Un altro Nexus Player è in via di sviluppo? - AcinoDuva : Un altro Nexus Player è in via di sviluppo? - androidiani : Un altro Nexus Player è in via di sviluppo? -> - InternediaBus : Caricabatterie Portatile Power Bank PLOCHY 24000mAh Batteria Esterna 2 Porte di Entrata(Lighting & Micro 2.1A USB)… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Dopo un esordio non proprio entusiasmante nel mondo dei set-top-box , Google sembrerebbe intenzionata a riprovarci con un ipotetico2. Innanzitutto, veniamo a conoscenza del fatto che un nuovo dispositivo sia in via dida un ...