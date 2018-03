Uk e Ue convocano Zuckerberg Sospeso ceo di Cambridge Analytica

ilsole24ore

(Di martedì 20 marzo 2018) Cadono le prime teste in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo. Anche l’authority di vigilanza sulla privacy statunitense, la Federal Trade Commission, accusa il social di aver violato i termini del decreto del 2011 che regola l’utilizzo di dati e ne regola la diffusione con terze parti...