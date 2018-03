UE | domande di asilo dimezzate | Germania prima | Italia seconda

Italia seconda in Ue per domande asilo : 12.22 L'Italia è seconda in Europa per numero di domande di asilo nel 2017, con il 19,5% delle richieste totali, pari a 126.550. Secondo l'Eurostat, si tratta del 4% in più rispetto alle 121.185 del 2016, il quarto aumento più alto. La Germania si conferma prima in Ue con il 31%, ma con un calo del 73% rispetto al 2016. Anche a livello Ue le domande sono scese del 46% sull'anno,con 650mila prime richieste di asilo; nel 2016 erano 1.206.500. ...

Bonus asilo nido : al via le domande. Tempi e modalità : Teleborsa, - Un piccolo, grande aiuto per tante famiglie . Dal 29 gennaio e fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile presentare domanda per accedere al Bonus asilo , dell'importo massimo di 1.000 euro, ...

