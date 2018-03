Uccisa dal marito | davanti scuola fiori e biglietti per Imma | ' Un angelo volato in cielo'

Una donna Uccisa ogni 60 ore. 18 vittime dall'inizio dell'anno : Una donna uccisa, in media, ogni 60 ore. Resta impressionante, nonostante il trend in lieve calo, il numero dei casi di femminicidio nel nostro Paese, 3mila dal 2000 ad oggi: secondo l'Eures, dopo l'incremento dai 142 casi del 2015 ai 150 del 2016, l'anno scorso - ma il dato è ancora provvisorio - si è scesi a 140, cui vanno aggiunti i 27 di quest'anno. A colpire, considerato il costante calo del numero assoluto di omicidi ...

Imma - Uccisa davanti scuola dal marito : Pasquale Vitiello si è tolto la vita con la stessa arma : Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri ha ucciso la moglie davanti alla scuola di Terzigno frequentata dalla loro figlia, è stato trovato morto questa mattina. Vitiello, dopo l'omicidio,...

Accoltellata e buttata in un pozzo - ventenne Uccisa dal compagno Video : Un nuovo caso di #femminicidio ha colpito il nostro Paese. La tragedia si è verificata in Sicilia in provincia di Siracusa. La vittima è Laura Petrolito, una giovane donna di 20 anni madre di due bambini. La ragazza è stata uccisa a coltellate e buttata in un pozzo artesiano. Artefice del suo assassinio è Paolo Cugno, bracciante agricolo, da cui soltanto diciotto mesi prima la giovane aveva avuto un bambino. A denunciare la scomparsa della ...

Imma - Uccisa davanti a scuola dal marito : «Voglio solo parlarti» : Pasquale Vitiello, 36 anni, l’ha attesa davanti alla scuola della figlia, poi le ha sparato ed è fuggito

