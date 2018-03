Uccisa con 16 coltellate : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Laura Petrolito è stata Uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l’autopsia sulla ragazza di 20 anni, madre di due bimbi, eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Siracusa. La giovane dopo l’accoltellamento, in varie parti del corpo, è stata gettata in un pozzo artesiano a Canicattini Bagni (Siracusa). LA MAMMA: NON L’HO ABBANDONATA – “Dovete sapere ...

Uccisa con 16 coltellate : Laura Petrolito è stata Uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l'autopsia sulla ragazza di 20 anni, madre di due bimbi, eseguita oggi pomeriggio all'Istituto di medicina legale di Siracusa. La ...

Terzigno - donna Uccisa : marito si suicida con la stessa pistola : Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri ha sparato alla moglie davanti alla scuola di Terzigno in provincia di Napoli si è suicidato.

Napoli - donna Uccisa davanti a scuola : trovato morto il marito - si è suicidato con la stessa pistola : È stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio, all’interno di un rudere nelle campagne del paese. L’uomo era ricercato da lunedì e si è suicidato con la stessa arma con cui ha ucciso la moglie, da cui si ...

Imma - Uccisa davanti scuola dal marito : Pasquale Vitiello si è tolto la vita con la stessa arma : Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri ha ucciso la moglie davanti alla scuola di Terzigno frequentata dalla loro figlia, è stato trovato morto questa mattina. Vitiello, dopo l'omicidio,...

Siracusa - ventenne Uccisa e gettata nel pozzo - il fidanzato confessa : «L'ho ammazzata io» : Un delitto di impeto per gelosia. È questo il movente che ha portato Paolo Cugno, 27 anni, a uccidere la sua compagna Laura Petrolito, 20 anni, al culmine dell'ennesima discussione. Teatro...

Investita e Uccisa - ma al volante non c’era nessuno. Il caso ha subito fatto il giro del mondo scatenando un’infinità di polemiche per la gravità dell’accaduto. Il dito ora è puntato contro le auto autonome. Tutti i dettagli di una dinamica assurda : Qualcuno dirà che era prevedibile… Qualcun altro dirà che non doveva assolutamente accadere una cosa del genere. Purtroppo, però, prevedibile o no, il fatto è accaduto davvero e una donna è morta dopo essere stata Investita da un’auto autonoma di Uber. L’incidente, avvenuto in Arizona, spinge l’app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San ...

Investita e Uccisa da un'auto senza conducente : Uber sospende i test delle auto autonome : Una donna è morta dopo essere stata Investita da un'auto autonoma di Uber. L'incidente, avvenuto in Arizona, spinge l'app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture...

Siracusa - 20enne Uccisa : il compagno confessa : "È vero, ho ucciso io Lauretta". Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, ha confessato il suo delitto nella caserma dei carabinieri dove è arrivato nella mattinata di ieri, trincerandosi inizialmente dietro il più assoluto silenzio. Solo alle 22 ha deciso di parlare ed ammettere le proprie colpe, indicando ai militari dove ritrovare l'arma del delitto, un pugnale, con il quale ha colpito "almeno 6 volte" la povera Laura in base al primo ...

Guardia giurata Uccisa a Napoli - convalidato fermo dei tre minorenni - : Dal gip del Tribunale per i minori anche l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di omicidio volontario e tentata rapina . Lo scorso 3 marzo avrebbero preso a bastonate Francesco ...

Guardia giurata Uccisa a Napoli - convalidato fermo dei tre minorenni : Guardia giurata uccisa a Napoli, convalidato fermo dei tre minorenni Dal gip del Tribunale per i minori anche l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di omicidio volontario e tentata rapina . Lo scorso 3 marzo avrebbero preso a bastonate Francesco Della Corte mentre chiudeva la stazione della metropolitana di ...

Mamma ventenne Uccisa e gettata nel pozzo - il fidanzato confessa : "L'ho ammazzata io" : Un delitto di impeto per gelosia. È questo il movente che ha portato Paolo Cugno, 27 anni, a uccidere la sua compagna Laura Petrolito, 20 anni, al culmine dell'ennesima discussione. Teatro...

Travolta e Uccisa a 24 anni - sotto torchio il proprietario del Suv : “Caduto in contraddizione” : Polina Cherednim, 24enne russa, è stata uccisa da un’auto a Macomer, in Sardegna. Interrogato il proprietario del Suv che l’avrebbe Travolta: ha negato ogni addebito ma sarebbe caduto più volte in contraddizione.Continua a leggere

Siracusa : col. Grasso - giovane Uccisa con varie coltellate : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Laura Petroliti, la ragazza di venti anni, mamma di due bambini piccoli, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno di 27 anni, reo confesso, è stata colpita da "diverse coltellate" che ne hanno provocato la morte e, successivamente, "il suo corpo è stato nascost