Uber interrompe i test di guida autonoma dopo aver investito una donna

(Di martedì 20 marzo 2018) Unadi quarantanove anni è stata investita da un'#automobile ed uccisa mentre attrsava la strada a Tempe, in Arizona. Quest'automobile era una #con la #automatica. Questo tipo di automobili sono state spesso coinvolte in molteplici incidenti di questo tipo VIDEO. Il capo di, Dara Khosrowshahi, si è mostrato davvero dispiaciuto per la terribile morte della. La polizia ha dichiarato che l'incidente mortale è avvenuto domenica sera mentre l'auto era in modalita'automatica. La vittima si chiamava Elaine Herzberg e non aveva usato il passaggio pedonale.l'impatto, è stata portata in un ospedale vicino, dove è poi deceduta. L'amministrazione statunitense per la sicurezza stradale nazionale ha dichiarato digia' inviato una squadra a Tempe. Ecco dove sono stati avviati idiautomatica Aziende automobilistiche come la Ford, ...